Tüp bebek tedavisi öncesi hangi testler uygulanmalı?

Tedaviye başlanmadan önce yapılması gerekilen birtakım testler mevcuttur, bunlar tiroit, vücutta D vitamini, B12 testi ve tam kan sayımlarının yapılmasıdır. Kadınlarda olan incelemelerde ise daha detaylı testler yapılması önerilir, kadında rahim yapısını ilgilendiren rahim filmi çekilir, her iki çifte yapılan rutin kontrollerden sonra tedavisi ve gerekli takviyeleri yapıldıktan sonra tüp bebek tedavisinin planlaması doğru olacaktır.