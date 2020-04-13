Turan Aydoğan AKP’lileri Yine Çıldırttı! Mehmet Barlas İle Engin Ardıç’a Sert Sözler!

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma ile yine AKP’li milletvekillerini çileden çıkardı.

İktidar beslemesi Sabah gazetesi köşe yazarları Mehmet Barlas ile Engin Ardıç’ın köşe yazılarında halka hakaret ettiklerini dile getiren Turan Aydoğan çok sert sözlerle AKP’lilere yüklendi.

Turan Aydoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar, bazen ar duygusu çatlar, hayâ duygusu çatlar, kullanılan ifadeler bunun belgesi olur.

Çok makbul 2 gazeteciniz var; Engin Ardıç, Mehmet Barlas.

Yazdıklarını siz de görmüşsünüzdür, bu millete “ayılar, alt tabaka, lümpenler” diyor, sokağa çıkanlara diyor, bu milletin parçalarına diyor. “Millet, millet…” diye ayağa kalkanlar, siz de burada susup izliyorsunuz.

Mehmet Barlas “Zeka özürlüler…” Ayı kim, zeka özürlü kim; siz takdir edin. Vakti zamanında, bir şekilde vatandaşa laf eden bir gazeteci vardı, “Bidon kafalı…” demişti.

Bizimle hiç alakası olmamasına rağmen partimize oradan sataşmaya kalkmıştınız, yıllarca bu işlerden geçindiniz. Bunları niye örnek verdim, biliyor musunuz?

Bunları örnek verme nedenim, bu görüştüğümüz maddeyle çok alakalı, onun için örnek veriyorum bu hayasızları, bu utanmazları. Sahip çıkmayın, sakın sahip çıkmayın. Bunları alın, bunların arpası çok gelmiş, yağı fazla veriyorlar. Millete yönelmesinler, alın ya sarayın bahçesine koyun ya partinizin önüne koyun.

Sizi istedikleri kadar yağlasınlar. Bu yağcıların nefretinden milleti kurtaralım, bunların yazdığı gazeteler işte bugün getirdiğiniz yasa teklifiyle beraber Basın İlan Kurumundan fonlanacaklar. Basın İlan Kurumu, aslında bu satmayan, kimsenin okumadığı, kurumlara zorla dayattığınız, Türk Hava Yollarında uçaklara zorla dayattığınız, milletin haber alma özgürlüğünü engelleyip, diğer gazeteleri koymayıp bunların yazdığı gazeteleri koyduğunuz gazeteleri görüştüğümüz bu 32’nci maddeyle fonlayacak ve size muhalif olan Evrensel’di, Birgün’dü, Yeni Yaşam’dı; bu gazeteler cezaevine girmeyecek.

İlginç bir şey ama, çıkardığınız yasayla beraber bu muhalif gazetelerin köşe yazarları da cezaevinden çıkmayacak yani özgür basını hapsedeceksiniz, içeriye koyacaksınız; onların yazdığı gazeteleri de asla o cezaevlerine sokmayacaksınız. İşte buradaki anlayış budur.

Bu yağdanlıklar sizinse sahip çıkın, değilse, bunlar her dönemin adamıdır, döneminiz bitmek üzere, yeniden gelenlere yağcılık yapacaklardır; bilin. Rahmetli Özal’dan beri var bu yağdanlıklar. Bunların yazdığı gazeteleri fonladığınızı, milletin anasına küfreden bir iş adamı vardı, o, telefonda söylemişti, hepiniz duydunuz. Bu gazeteleri fonlayacak 32’nci maddeyi getiriyorsunuz. Ve aynı zamanda, Anayasa’nın 26’ncı maddesindeki haberleşme özgürlüğünü engelleyerek gerçek habercilik yapanları size muhalif diye cezaevinden içeri sokmamayı düşünüyorsunuz.

Şimdi, gelelim bu yasayla kimleri affettiğiniz, kimleri affetmediğiniz meselesine. Soma’da 301 madencinin hayatına mal olanları affediyorsunuz, Çorlu’da tren kazasında yaşamını yitirenlerin faillerini affediyorsunuz, Aladağ’daki öğrencilerin faillerini affediyorsunuz. Size bir tavsiyem var, aslında Büyükelçi olarak atadığınız Egemen Bağış da normalde “Bakara makara” diye bu milletin dinî duygularıyla dalga geçmişti, isterseniz, zaman aşımına uğramadıysa 216/1’den ona da usulen açın bir dava, sonra onu da affedersiniz. Böyle yollarla beraber gidersiniz.

Kimleri affetmiyorsunuz? Gerçeği yazan gazetecileri affetmiyorsunuz, barış yanlılarını affetmiyorsunuz, Osman Kavala gibi insan hakları savunucularını affetmiyorsunuz, savunmaya özgürlük isteyen avukatları affetmiyorsunuz, seçilmişleri ve siyasileri affetmiyorsunuz, kendi sosyal medya hesabından düşüncelerini paylaşmış olanları, sizi eleştirenleri affetmiyorsunuz…

Millet bizden doğru bir yasa bekliyor.