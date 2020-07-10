Turan Aydoğan arşivleri açtı, AKP’liler rezil oldu!

CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Avukat Turan Aydoğan, TBMM’de görüşmelerine başlanan Avukatlık Yasında değişikliler içeren yasa teklifi üzerine yaptığı 10 dakikalık konuşmada teklifin nelere mal olacağını ve aslında FETÖ’nün bir projesi olduğuna vurgu yaptı.

CHP’li Aydoğan konuşmasına avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ı dile getirerek başladı. Aydoğan, Aytaç Ünsal’ın babasının gönderdiği mesajı okudu.

Çoklu baro kanunu sert bir dille eleştiren Aydoğan, “Ben düşündüm, Adalet Komisyonunda düşündüm, buraya gelene kadar düşündüm, kanunun tekniğine baktım, içeriğine baktım, Türkiye’nin ihtiyaçlarına baktım, sonra düşündüm, dedim ki: “Herhâlde bu kanunu da aynen o hukuk fakültelerine veterinerden dekan atamanız gibi veterinerlere yaptırdınız.” Öyle ya, hukuk dünyasıyla alakası olmayan, hiçbir ihtiyaçtan kaynaklanmayan, tamamen siyasi saiklerle beraber hayata geçirilecek bir kanunu bu baroların üyesi hiçbir avukat yapmaz. Böyle bir ihanet kanununu, böyle bir tasfiye kanununu, böyle bir adaletsizliği teşvik edecek kanunu; böylece birçok kimsesizi tamamıyla kimsesiz bırakacak, pozitif ayrımcılık gereği korunması gereken insanların sokakta bırakılacağı bir kanunu bu barolara üye avukatlar buraya getiremezler. Buradan çağrımdır baro başkanlarına: Burada kaldıracağımız her parmak Türkiye’de hukukla beraber hukuk devletinin bekasına yönelik olacaktır” dedi.

Turan Aydoğan konuşmasında arşivlerden örnek vererek son olarak şunları söyledi: Şimdi, bu iddia ettiğiniz, “69 yılında” dediğiniz yasa var ya, o 69 yılının yasası falan değil, 2001 yılında 90 maddesi değişmiş bir yasa. Burada doğruları söylemekle mükellefsiniz. O zaman bu Meclisin tamamı bu yasanın üzerinde mutabık kaldı. Niye biliyor musunuz? 69’dan gelen maddenin üzerinde Adalet Bakanının vesayeti vardı, bir vesayet söz konusuydu. O vesayet kaldırılırken partilerin sözcüleri neler demiş, bakın. MHP sözcüsü İsmail Çevik ‘Tasarıyla bağımsız yargının savunma kanadı vesayetten kurtarılıyor.’ demiş. DYP sözcüsü, daha sonra Adalet ve Kalkınma Partili Ahmet İyimaya: ‘Bu yasa, meslek örgütleri için olağanüstü bir yasadır.’ Dönemin Fazilet Partisi sözcüsü, Adalet ve Kalkınma Partisi kurucularından Dengir Mir Mehmet Fırat: “Meslek kuruluşları vesayet konusunda sınırlarının en son noktasına kadar giderek baroların bağımsızlığı sağlanmıştır.” Aynı övgüler Cemil Çiçek’ten ve Bülent Arınç’tan geliyor. Soruyorum size ya: Bu yasayı aranızda hiç kimse konuşmamış mı? Bakın, burada 2 Yüksek İstişare Kurulu üyeniz var, ağabeyleriniz var, onlara da mı sormadınız? Buradaki konuşmaları net. Onlar bu ülkenin yoksul insanlarının kesesinden, Yüksek İstişare Kurulundan maaş alıyorlar. Niye alıyorlar o zaman kardeşim, niye alıyorlar?”