Turan Aydoğan İmamoğlu’nu Hedef Alan Fuar Uğur’a Meclis’ten Seslendi: Hastalıklı Yağdanlık!
Turan Aydoğan İmamoğlu’nu Hedef Alan Fuar Uğur’a Meclis’ten Seslendi: Hastalıklı Yağdanlık!
CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada yaklaşık 15 gün önce sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi çağrısı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan iktidara yakın Sabah gazetesi yazarı Fuat Uğur’a sert tepki gösterdi.
Yandaş yazar Fuat Uğur için “Yağdanlık” ifadesini kullanan Turan Aydoğan “Sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde size mi haber verecektik dedi. Bu anlayış hastalıklı anlayış” dedi.
Turan Aydoğan AKP milletvekillerine seslenerek artık televizyonlarda hiciv yapılamadığını söyledi. Turan Aydoğan “Sizin iktidarınız döneminde sizi eleştirdi diye Metin Akpınar gözaltına alındı. 2007 – 2008’den sonra herkesin hatırladığı Levent Kırca’nın Olacak O kadar dı. Artık kalmadı. Eleştiren kim varsa içeri atıyorsunuz” ifadelerini kullandı.