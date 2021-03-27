TÜRES Genel Başkanlığına yeniden Ramazan Bingöl seçildi

İSTANBUL (AA) – Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği'nin (TÜRES) 9. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkanlığa yeniden Ramazan Bingöl seçildi.

TÜRES'ten yapılan açıklamaya göre, TÜRES 9. Olağan Genel Kurulu, üyelerin katılımıyla TÜRES Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yapılan Genel Kurulda mevcut Genel Başkan Ramazan Bingöl, üyelerin takdiriyle 3 yıllığına yeniden TÜRES’in Genel Başkanı oldu.

Genel Kurul, saygı duruşu, istiklal marşı, açılış konuşması ve divan kurulunun seçilmesiyle başladı. Daha sonra divan kurulunun yönettiği Genel Kurulda bir önceki dönem oy birliğiyle ibra edildi. Mali bilanço ve TÜRES faaliyet raporunun okunması sonrası yeni yönetim kurulu üyelerinin isimleri üyelerin onayına sunuldu ve TÜRES 9. Dönem Yönetim Kurulu, Yedek Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, TÜRES'in yeni yönetimiyle yüzde 60 daha da gençleştiğini ve gelecek dönemde çok daha güçlü bir şekilde emin adımlarla yoluna devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde gastronomiye ve Türk mutfağına verilen önem henüz istenilen seviyede değil ve bu konu TÜRES’in öncelikli uğraş alanları arasında yer alacak. Gastronomiyi hak ettiği yere taşımak ana hedeflerimiz arasındadır. TÜRES kurulduğu günden bu yana hem sektörün sorunlarına çözüm bulmak hem de yeme içme kültürümüzün önce ülkemizde sonra da dünyada hak ettiği yeri bulması için faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu perspektifle yeni dönemde de önemli çalışmaların altına imzamızı atacağız. Özellikle pandemi sürecinde gördük ki TÜRES büyük bir ihtiyaç ve sektörün ihtiyaçlarına etkili bir cevap verebilecek tek STK durumunda. Bu durum sorumluluğumuzu arttırırken önümüzdeki dönemde yapacağımız işler için de motivasyonumuzu yükseltmektedir."

Bingöl, TÜRES'in yeni dönemde de Türkiye’nin 81 ilinde şubeleşme hedefini tamamlama doğrultusunda çalışacağını ve yurt dışı organizasyonlarını daha da arttıracağını aktararak, "Yeni bir heyecan ile başladığımız bu yeni dönemin sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Genel Kurul sonrasında belirlenen yeni TÜRES Yönetim Kurulu şöyle:

"Ramazan Bingöl – M. Akif Ağırman , Mahmut Halil Can, Savaş Bulut , Ünal Dölek , Ahmet Küçük, Mücahit Yıldız , Metin Tatlışen, Aycan Helvacıoğlu , Furkan Saruhan , Murat Kolbaşı , Ömür Akkor , Bekir Aydın, Tahir Tuluk , İbrahim Kaan , Mustafa Dedecan , M. Ali Göksu , Hasan Durmaz "