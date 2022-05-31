‘TÜRGEV ve Ensar’a aktarılan kamu kaynakları araştırılsın’ önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi

CHP tarafından TÜRGEV ve Ensar gibi vakıflara aktarılan kamu kaynaklarının araştırılması için verilen Meclis araştırma önergesi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP milletvekililerinin oylarıyla reddedildi.

CHP, TÜRGEV ve Ensar gibi vakıflara aktarılan kamu kaynaklarının araştırılması için Meclis araştırma önergesi vermişti. Önerge, AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.

“KAMU KAYNAKLARININ PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Gelişmenin ardından açıklamada bulunan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “AKP, ‘yurt dışındaki yurtlar ve çiftlikler araştırılmasın’ dedi. TÜRGEV ve Ensar gibi vakıflara aktarılan kamu kaynaklarının araştırılması için verdiğimiz önerge, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi” ifadelerini kullandı.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ise “Ne yaparsanız yapın kamu kaynaklarının peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

24 Mayıs’ta sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bazı iddialarda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu “Bir vakıf kurduruyorlar Amerika’da. Paravan bir vakıf. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi, Erdoğan ailesi üyelerine ait” demişti.

TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın ismini paylaşan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, çık söyle. Bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var?” diye sormuştu.

İddialara yanıt veren Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Kılıçdaroğlu da 27 Mayıs’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD‘de kurulan TURKEN Vakfı ile ilgili Erdoğan’a sorular sorarak “Erdoğan, aile üyelerin paralel hayat kurma telaşı içindedirler. Şimdi kurmaylarını ara ve bu akşam aHaber’e koşmalarını söyle” demişti.

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