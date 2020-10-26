Turgutlu Kaymakamı Yılmaz kendisini karantinaya aldı

MANİSA (AA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesi Kaymakamı Ali Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir yakınıyla temaslı olduğu için kendisini karantinaya aldı.

Kaymakam Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bir yakınımın Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle temaslısı olduğumdan bu hafta uzaktan çalışarak işime devam edeceğim. Kendi testim negatif çıkmış olup tedbir amacıyla evden işime devam ediyorum. Lütfen tedbirlere sıkı sıkıya uyalım. Temizlik-Maske-Mesafe."