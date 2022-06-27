Turgutlu’da 14596 metrekare bağ ve tarla satılacak

Manisa Turgutlu İcra Dairesi tarafından yayınlanan ilana göre Manisa Turgutlu’da 14596 metrekare bağ ve tarla icradan satılacak.

Manisa’da satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri şu şekilde:

Manisa İl, Turgutlu İlçe, 134 Ada, 41 Parsel, 10.MINTIKA Mahalle/Köy, GÜLEÇ KUYUSU Mevkii, Bağ ve tarla vasıflı Tam hisseli taşınmaz.Bilirkişi raporuna göre” Turgutlu İlçesi 10. Mıntıka Mahallesi Güleç Kuyusu Mevkii sınırları içerisinde kalan 134 Ada 41 Nolu parseldir.En yakın yerleşim birimi olan Ankara Asfalt’ına kuş uçumu 2.300,00 metre, Avşar Mahallesine 2.400 metre mesafededir. Taşınmazın bulunduğu bölgede yapılaşma mevcut olmayıp, çevresi tarım arazileri ile çevrilidir.

Adresi : Manisa İli Turgutlu İlçesi 10. Mıntıka Mah 134 Ada 41 Parselde Kayıtlı Bağ ve Tarla Vasıflı Tam Hisseli Taşınmaz Turgutlu / MANİSA

Yüzölçümü : 14.596 m2

İmar Durumu : Belediyeden gelen 23/08/2021 tarihli cevabi yazıya göre ” İmar planı dışında plansız alanda kalmakta olup mevcutta tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Belediye arşivinde herhangi bir ruhsat kaydına rastlanmamıştır.”

Kıymeti : 657.000,00 TL

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