Turist çocuk tıka basa dolmuşta bayıldı

Ailesiyle birlikte tatil yaptıkları turizm merkezinden Antalya’nın Manavgat ilçesine gelmekte olan bir turistin çocuğu, gereğinden fazla yolcu taşıyan minibüste baygınlık geçirdi.

Orman İşletme Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen uygulamalar sırasında, yolcu kapasitesinin üzerinde ayakta yolcu taşıyan bir minibüste ailesiyle birlikte yolculuk yapan küçük bir turist çocuğunun baygınlık geçirdiği belirlendi.

Küçük çocuk, tesadüfen yoldan geçmekte olan özel hastaneye ait ambulanstaki sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından taksiye binerek tatil yaptıkları otele geri döndü.



”DAHA SIK SEFER OLMALI”

Fazla yolcu taşıyan minibüslerdeki bazı yolcular ise en az 5-6 tane dolmuşun geçtiğini ve yer olmadığı için kendilerini almadığını, özellikle Pazartesi ve Perşembe günleri daha sık araç kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

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