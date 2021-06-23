Turist eğlenmek de istiyor müzik yasağı olumsuz etkiler

Yasaklarla birlikte oluşacak iklim ve Türkiye’nin rekabet ettiği ülkelerdeki duruma dikkat çekilirken, hedeflerin yarı yarıya düşebileceğine işaret edildi. Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, uçuşların açılması ile 1 milyon Rus turist beklediklerini açıklayarak, “Eğlence sektörüne getirilen kısıtlama bizim hedeflerimizi yarıya indirir. Turistin büyük bir kısmı deniz kum güneş dışında eğlenceye de geliyor. Türkiye bu süreci çok kötü yönetti, Rus turistleri İspanya İtalya ve Yunanistan gibi rakiplere kaptırdık” diye konuştu.

Türkiye’nin önde götürdüğü yarışı nisandan itibaren kaybetmeye başladığını anlatan Karcılıoğlu, “Portekiz, İspanya, Yunanistan’da bir kısıtlama yok. Güncel bir cümle lebalep dolu oralar biz de geri kalanlarıyla da avunmak zorundayız” diye konuştu.

UÇAKLAR TAM KAPASİTE

Diğer taraftan Rusya pazarından ilk turist kafileleri uçuş kısıtlamasının sona ermesiyle dün Türkiye’ye gelmeye başlarken, uçakların ise tam kapasite dolu olduğu belirtiliyor. Sektör temsilcileri 1 Temmuz’dan itibaren gelmesi beklenen Alman ziyaretçilerin ardından Türkiye’nin en büyük pazarlarından İngiltere pazarının da temmuz ortasında açılmasını öngörüyor. Geçen yıl yüzde 50 seviyelerinde olan açık otellerin oranı ise yüzde 90’ın üzerine çıkmış durumda.