Turist kadının yaptıkları polisi bile şaşırttı

Tokat’ta bir akaryakıt istasyonunda ısınma hareketleri yapan yabancı uyruklu kadının daha sonra otomobilini tekmelemesine kimse anlam veremedi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Tokat kent merkezinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Otomobilinin deposunu dolduran kadının kredi kartının bakiye yetersiz olması nedeni ile tahsilat yapılamadı.

DEVREYE POLİS GİRDİ

Pompa görevlileri yabancı uyruklu kadınla iletişim kurmakta zorlanırken devreye polis ekipleri girdi. Bu sırada spor hareketleri yapmaya başlayan kadın otomobilini ayağı ile tekmeleyerek etrafında dolaşmaya başladı.

TUHAF HAREKETLER YAPTI

Daha sonra eli ile otomobiline dokunarak tuhaf hareketler yapan kadının o anları güvenlik kameralarına yansıdı. Romanya uyruklu olduğu öğrenilen kadın polis merkezine götürüldü. Akaryakıt istasyonu müdürünün şikayetçi olmaması üzerine kadın hakkında yasal işlem yapılmadı. 420 liralık yakıt masrafı ise işletme müdürü tarafından karşılandı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Pompa görevlisi Ertuğrul Nayır, aracının deposunu dolduran kadının kredi kartının bakiyesinin yetersiz çıktığını ve iletişim kuramadıklarını söyledi.

Kadının garip hareketlerinden şüphelenerek polisi aradıklarını belirten Nayır, “Polisler geldiğinde de garip hareketler yaparak otomobilini tekmelemeye başladı. Arabasına yumruk vurdu. Kafası güzeldi sanırım. Polisler de müdahale edemedi. Hayatımda ilk defa böyle bir şeye rast geldik. Müdürümüz polis merkezinde şahıstan şikayetçi olmadı. Onun mağduriyetini kendi cebinden karşıladı” diye konuştu. İHA

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