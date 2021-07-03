Turistler için HES kodu karmaşası

Güncellenen kurallara göre millet bahçeleri, kıraathane, kahvehane, çay bahçeleri, pazar yerleri, konser alanlarına, nikah ve düğünlere, sinema, tiyatro salonlarına girişlerde HES kodu sorgulama zorunluluğu getirilmezken; restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ile içinde yeme-içme hizmet alanı bulunan dinlenme tesisleri, oteller, kitapçılar, büfe ve kantinler ile diğer işletmelerin restoran – kafe bölümleri dahil yeme-içme sektöründeki işletmeler için HES zorunluluğu getirildi.

Güncellemeye göre ayrıca işletmeciler müşterilerin yeme-içme faaliyeti dışında ve masadan her kalktıklarında maske takmasını sağlanmak zorundalar.

Turizm bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeciler, özellikle belirtilmediği için yabancılara da HES kodunun sorulup sorulmayacağını, yabancıların HES kodunu nasıl alacakları merak konusu oldu.

“YABANCILARA HES KODUNU NASIL UYGULAYACAĞIZ?”

Kuşadası Ticaret Odası Yeme İçme Sektörü Komite Başkanı Seydi Yıkılmaz, sektör olarak zaten zor durumda olduklarını belirterek, “Güncellenen Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi gelen müşteriye HES kodu sorma, içeride maskeli oturmasını sağlama zorunluluğu getiriliyor. Turizm bölgesinde yabancılara HES kodunu nasıl anlatacağız? Konserler, sinemalar, nikah ve düğünler, kahvehaneler, pazaryerlerine HES zorunluluğu yokken, bizim sektörümüze zorunluluk olmamalı. Beklentimiz diğer sektörlere uygulanan şekliyle düzenlenmesi. Bir an önce müzik yasağının kaldırılması. Dileğimiz ortasına geldiğimiz sezonda bir an önce normal faaliyetlerimize geçmek” dedi.

“MÜMKÜN OLMAYAN BİR UYGULAMA”

Getirilen düzenlemenin uygulanmasının çok zor olduğunu söyleyen Kuşadası Restaurant Kafeterya Bar İşletmecileri Derneği (KURİD) Başkanı Ahmet Candan, “Maske konusunda biz sadece uyarıcıyız, bir yaptırımımız yok. Bu sıcakta uygulanması çok zor, hatta mümkün olmayan bir uygulama. Bir garson veya kominin restoranda oturan veya lavaboya gitmek için ayağa kalkan müşteriye maskenizi takın deme şansı yok. Yine de elimizden geldiğince uyaracağız” dedi.

YABANCILAR HES KODUNU NASIL ALACAK?

Ülkemize tatil için gelenlerin büyük bölümü HES kodundan habersiz iken, yeme içme sektöründe faaliyet gösterenlerin çoğunluğu da yabancıların nasıl HES kodu alacağını bilmiyor.

Edinilen bilgiye göre birçok yabancıya ülke girişinde HES kodu veriliyor. Almayanlar da kendi telefonlarından, ya da bir Türk operatöre bağlı bir telefondan SMS ile HES yazacak.

Boşluk bırakıp, ülke kodu, boşluk, doğum tarihi, boşluk, pasaport numarası ile 2023’e mesaj olarak göndererek HES kodunu alabilecek.

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