Turizm cenneti Cancun’da otele silahlı baskın: İki ölü

Meksika’nın Quintana Roo eyaletindeki tatil şehri Cancun’da bir otele 15 kişilik bir grup uzun namlulu silahlarla baskın yaptı. Baskın sırasında yaşanan çatışmada iki kişi öldü.

Sozcu.com.tr

Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cancun’daki Hyatt Ziva otelinde yaşanan çatışma birbirine düşman iki uyuşturucu çetesi tarafından gerçekleştirildi.

Otelde bulunan ziyaretçiler ve çalışanlardan edinilen bilgiye göre bugün otelin plajına uzun namlulu silahlarla gelen yaklaşık 15 adam tarafından saldırı düzenledi. Yapılan saldırı oteldeki ziyaretçilerde korku ve paniğe neden oldu. Birçok ziyaretçi saklanmak için kaçıştı.

Saldırının ardından olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri geldi. Yetkililer oteldeki ziyaretçilerin saldırıdan zarar görmediğini açıklarken ölen iki kişinin uyuşturucu satıcısı olduğu bildirildi.

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