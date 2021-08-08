Turizm merkezinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Yazan:
Alaturka Online
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Antalya’nın turizm merkezi Belek’te bir çiçekçi dükkanında çıkan yangın korkuttu. Yangında dükkan tamamen küle dönerken, bir ev zarar gördü.

SOZCU.COM.TR

YAYINLANMA: 18:21 – 08 Ağustos 2021

Turizm merkezinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Yangın, Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde bulunan bir çiçekçi dükkanında çıktı. Kapalı olan dükkan içerisinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Vatandaşlar çevrede bulunan kova, hortumlarla alevleri söndürmek için mücadele etti. Vatandaşların yaklaşmakta zorlandığı alevler zaman zaman korku dolu anlar yaşattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra söndürülen yangın sonrası çiçekçi dükkanı kutlanılamaz hale geldi. Bir ev ise alevlerden etkilendi. Polis yangın sonrası inceleme başlattı. (İHA)

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