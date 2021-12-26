Turizm sektörü 2021’den istediğini alamadı, gözler gelecek yılda

Turizm gelirleri ve Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı bu yıl pandemi öncesinin çok gerisinde kaldı. Turizm sektöründe umutlar 2022’de.

Serkan ÜSTÜN

Turizm sektörü, pandeminin başlangıç yılı olan 2020’nin ardından 2021’e büyük umutlarla girse de senenin ilk yarısının corona virüsü kaynaklı seyahat yasaklarıyla geçmesi ve geleceğe dair delta, omicron varyantları gibi belirsizliklerin etkisi nedeniyle 2020 öncesi döneme uzak kaldı.

Türk lirasının dolar karşısında sene başından bu yana yüzde 45 civarı değer kaybetmesi nedeniyle Türkiye’ye Bulgaristan, İran gibi komşu ülkelerden gelen günübirlik ziyaretçi sayısında artış yaşansa da, seyahat kuralları ile ilgili belirsizliklerin sürmesi nedeniyle uzun konaklamalı turistik ziyaretler beklenildiği kadar artmış değil.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan sınır giriş çıkış istatistiklerine göre, Türkiye’ye gelen yabancı sayısı yılın ilk 11 ayında 22 milyon 819 bin 749 oldu. Buna göre, bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye’ye gelen yabancı sayısı yüzde 90 arttı. Ancak 2019’un aynı dönemine kıyasla Türkiye’ye gelen yabancı sayısı yüzde 47 daha az oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2021’in ilk üç çeyreğinde Türkiye’nin turizm geliri 16 milyar 850 milyon dolar oldu. 2019’un ilk üç çeyrek geliri, 26 milyar 634 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Buna göre, Türkiye’nin ilk 9 ayda ettiği turizm geliri, pandemi öncesi yıl olan 2019’un yüzde 37 gerisinde kaldı.

TÜRKİYE’NİN HEDEFİ 29 MİLYON TURİST

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise önceki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi 2022 bütçe görüşmelerinde bu yıl Türkiye’nin turist sayısı hedefini 29 milyon olarak duyururken bu turistlerden 24 milyar dolarlık gelir beklediklerini duyurdu.

Bakan Ersoy şunları söyledi:

“Pandemiyle birlikte başlatılan seyahat yasakları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki turizmi de olumsuz etkiledi. Türkiye’de ise bu yılki beklentimiz; ziyaretçi sayısında yüzde 83 artışla 29 milyon turist, gelirde yüzde 100 artışla 24 milyar dolar gelir.”

SEKTÖRDEN İYİMSER AÇIKLAMA

Konu ile ilgili geçtiğimiz hafta Bursa’daki bir toplantıda konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, son iki yıldır pandemi ile mücadele eden turizm sektöründe artık kayıpları telâfi etme dönemine girdiklerini söyledi.

“Nihayet yüzümüzü umutlu bir geleceğe dönmüş durumdayız.” diyen Bağlıkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gelinen noktada Omicron varyantı endişe yaratmaya devam etse de aşının yaygınlaşması ve Covid-19 tedavisinde kullanılacak ilaçların kullanım izinlerinin çıkmaya başlaması 2022’nin daha iyi bir yıl olacağı konusunda umutlarımızı artırıyor. Yeni hedeflere odaklanacağımız, sektörümüzü daha iyi yarınlara hazırlamamız gereken bir sürece girmiş bulunuyoruz. 2022 yılında 45 milyon ziyaretçi ve 35 milyar dolar turizm geliri hedefliyoruz”

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