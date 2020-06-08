Turizmci rakiplere sertifikalı fark atacak

Yerli turistle sezona ilk adımları atmaya başlayan, global turizmde ise sınırların açılmasına odaklanan oteller, sertifika atağı ile Covid-19 sonrasındaki süreçte rekabette fark yaratmaya hazırlanıyor. İspanya İtalya gibi dünya devleri ile yarışan ağırladığı turist sayısı ile dünya 6’ncısı olan Türkiye, pastadaki payını koruyabilmek için, otelleri tek tek sertifikalandırıyor.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, kamu otoritelerinin ‘evden çıkabilirsiniz’ diyeceği gün için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve Covid-19 sonrası için yeni uygulamaları devreye aldıklarını dile getirdi.

‘Güvenli Turizm Sertifikasyonu’ ile tatilini Türkiye’de yapacak yerli ve yabancı turistlerin ulaşımından konaklamasına kadar geniş bir alanda önlemler alındığını aktaran Eresin, dünyada uygulanan güvenli turizm sertifikaları içindeki en detaylı çalışmaya imza attıklarını kaydetti.

TÜRKİYE’NİN İZİNDEN

Eresin, “Türkiye programı sertifikalandırmaktan ziyade otelleri tek tek sertifikalandırdı. Günün sonunda çok daha güvenli ve hijyen konusunda tereddüt kalmadan seyahat yaratan bir uygulama oldu.

TÜROB üyeleri bu sertifikasyona girerse yüzde 25 katkı sağlayacağımızı açıkladık. Ve çok fazla ilgi var” dedi. Üyeleri arasında belediye belgeli otellerin olmadığını ancak bu otellerin de oda aracılığı ile destek istediklerini anlatan Eresin, özellikle belediye belgeli oteller için de yüzde 15 indirim uygulanacağını aktardı.

Her ay denetleme dışında 2 ayda bir de gizli misafirlerin ağırlanacağını aktaran Eresin, dünyada ilk kez otellerin tek tek sertifikalandırıldığını belirtti. Eresin, Türkiye’nin rakibi olan ülkelerin de Türkiye’nin izinden gideceğini dile getirdi.

Sertifika için 100 otelin başvuru yaptığını aktaran Eresin, “Sınırlar açılsın bekliyoruz, mesajları geldi. Biz de diğer ülkelerden uçuş izinlerini de bekliyoruz. Dolayısıyla sertifika ile dünyada özellikle Almanya’dan pozitif dönüş olacağını biliyorduk” diye konuştu.

Sertifika bedeli 2500 TL’ye kadar çıkıyor

RoyalCert Türkiye Başkanı Alphan Namlı, NASA’da uygulanan standartların turizm sektörüne adapte edildiğini kaydederek, sertifika ücretlerinin 400-2500 TL arasında değiştiğini kaydetti. Otellerin ayda 1 denetlenmesi gerektiğini aktaran Namlı, 6 ay boyunca bu denetimlerin süreceğini aktardı.

Namlı, “Türkiye’de uygulanmaya başlanan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’nı, turizm sektöründe kan kaybetmek istemeyen Mısır, Dubai, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Tayvan gibi ülkeler de uygulamak için bizimle iletişime geçtiler” bilgisini verdi.