Turizmcilerden corona’ya karşı acil eylem planı talebi

Turizm sektörünün çatı derneklerinin oluşturduğu Turizm İstişare Kurulu, corona virüsünün yayılması sürecinden Türkiye turizm sektörünün de olumsuz biçimde etkilenmeye başladığını, ileri tarihli rezervasyon iptallerinin ciddi boyuta ulaştığını duyurdu.

Kurul, sektörün bu olumsuz süreçten sektörün daha az etkilenmesi için SGK, KDV, muhtasar gibi ödemelerin yıl sonuna kadar ertelenmesinin yanı sıra, Eximbank ve diğer bankalardan uygun koşullarda kredi sağlanması, var olan kredi taksitlerinin faizsiz olarak yıl sonuna kadar ertelenmesini de içeren bir eylem planı talebinde bulundu.

Turizm İstişare Kurulu’ndan yapılan açıklamada, dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ankara’da bir araya gelindiği ve virüsün Türkiye turizmine etkilerinin ele alındığı belirtilerek, yaşanan olumsuz süreçten sektörün daha az etkilenmesi için “Eylem Planı” önerisinin Ersoy’a iletildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Kurul’un Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sunduğu önlemlere ilişkin talepler şunlar oldu:

KREDİ TAKSİTLERİNİN FAİZSİZ ERTELENMESİ

KOBİ desteklerinin arttırılması, SGK, KDV, muhtasar gibi ödemelerin yıl sonuna kadar ertelenmesi, turizm endüstrisinde istihdam desteklerinin artırılması, sektör işletmelerinin başta tur operatörü, konaklama ve yeme-içme sektörü işletmeleri olmak üzere nakit akışını teminen, teminatsız uzun vadeli KGF kaynaklı Eximbank ve diğer bankalardan uygun koşullarda kredi sağlanması, var olan kredi taksitlerinin faizsiz olarak yıl sonuna kadar ertelenmesi.

‘UÇAK FİRMALARINA DESTEK VERİLMESİ’

Açıklamada ayrıca, yurt içi turizmi destekleyecek rezervasyon artırıcı önlemlerin gözden geçirilmesi, tur operatörlerine ve uçak firmalarına destek verilmesi, konaklama vergisinin 2020 Kasım ayı sonuna kadar ertelenmesi, enerji, gaz, su ve atık su maliyetlerinin azaltılması yönünde teşviklerin uygulamaya alınmasının da talep edildiği belirtildi.

Açıklamada, Ersoy’un tedbirlerin alınarak uygulamaya konulması hususunda gerekli planlamanın yapılacağını belirttiği kaydedildi.

Geçen yıl Çin’de ortaya çıkan corona virüs salgını dünya çapında 116,000’den fazla kişiyi etkisi altına alırken, 4,000 kişi corona virüs veya virüs kaynaklı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye’nin komşularından İran, Çin’den sonra sayıca en yüksek vakanın görüldüğü ülkeler arasında yer alırken, Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında corona virüs salgını görülüyor. (REUTERS)