Turizmcinin gözü İngiltere’nin kararında

8 ayda 4,5 milyon turisti ağırlayan Antalya, eylül ayında İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarmasını umuyor. Bu olursa sezonun yıl sonuna kadar uzaması gündemde.

Geçen yıl sezonu 3,5 milyon tatilci ile kapatan turizm kenti Antalya, bu yıl 8 ayda 4,5 milyon turist ağırladı.

Sektör temsilcileri, İngiltere’nin eylül ayında Türkiye’yi kırmızıdan turuncu kategoriye alması halinde sezonun yıl sonuna kadar uzayacağını tahmin ediyor. Sezon sonunda en az 8 milyon tatilcinin ağırlanması bekleniyor.

‘İNGİLTERE PAZARI SEZONU UZATIR’

Rusya, Ukrayna, Almanya ve Polonya liste başı ülkeler olurken, turizm sektörü temsilcileri pazar hareketliliğinden memnun.

Kurban Bayramı süresince iç piyasadan da beklediklerini alan sektör temsilcileri, 2021 yılı turizm sezonunun yıl sonuna kadar uzamasını bekliyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, yaptığı sezon değerlendirmesinde turizm çalışanlarının aşılanmasının ve güvenli turizm sertifikasının rakamları olumlu etkilediğini söyledi.

Sezondan ümitli olduklarını ve yüzlerinin güldüğünü de belirten Atmaca, “Sezon uzayacak gibi görünüyor. İngiltere pazarından eylül ayında bir müjde bekliyoruz. Türkiye’yi kırmızıdan turuncu kategoriye alırlarsa sezonun uzayacağı aşikar. İngilizler uzun zamandır tatile çıkmıyor ve bizim için önemli bir pazar. 2020 yılı rakamlarını geçtik. İyi bir kışa başlayacağımızı düşünüyorum. 2020’nin en az iki katını alacağız. Sezon yıl sonuna kadar uzar” dedi.

‘ORTA DOĞU PAZARI HAREKETLİ’

Sektör çalışanlarının tamamına yakınının aşılandığını da kaydeden Atmaca, turistlerin mutlu şekilde ülkelerine döndüklerini söyledi.

Alınan önlemlerin iyi olduğunu ifade eden Ülkay Atmaca, “İnsanlar tatile çıkmak için yarıştılar. Dünyada birçok destinasyon kapalıyken Türkiye’de tatil yapılabiliyor. Açık ara Rusların liste başını götüreceğini görüyorum. Spor, sağlık, gastronomi gibi alanların turizmi de yapılıyor. Bu sene çok sayıda Orta Doğulu akını oldu. Bunun sebebi de direkt uçak seferlerinin olması” diye konuştu.

Sektör temsilcileri yıl sonu itibariyle kentin en az 8 milyon tatilci rakamına ulaşacağını tahmin ediyor. (DHA)

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