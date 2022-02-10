Turizmcinin karnesini maliyetler belirler

Gelirlerde hızlı büyüme hedefi koyan turizm sektörünün 2022’deki karnesini enflasyon, döviz ve maliyetlerdeki gidişat belirleyecek.

Sayime BAŞÇI

Bu yıl hızlı bir toparlanma ile 2019 ayarlarına dönmeyi ve 35 milyar dolarlık gelire ulaşmayı hedefleyen turizm sektörü maliyet ve enflasyona takıldı. Yılbaşında gelen enerji zamları ve asgari ücret artışları nedeniyle sektörde kârlılık durumunun kritik olduğuna dikkat çekilirken, randımana girmek isteyen turizmcinin 2022 karnesinin döviz ve maliyetlerdeki gelişmelerin belirleyeceğine işaret edildi. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, bir aksaklık olmaz ise 35 milyar doları yakalamayı hedeflediklerini dile getirdi. “Ancak bunun bir gider ayağı var. Burada da devalüasyonun üzerinde bir enflasyon riski ile karşı karşıya olabiliriz. Doğalgaz, enerji ve maliyetler nedeniyle şu anda oynak ve volatil bir ortam var.

16 YILDA DÖNÜYOR

Döviz girdisine göre sabitleyeceğimiz bir gider yapısı oluşturmaya çalışıyoruz” değerlendirmesini yapan Narin, bu noktada banka borçlarının da kritik önemde olduğunu dile getirdi. Bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı-EMITT’te soruları yanıtlayan Narin, yatırımların geri dönüşlerinin 16 yıla çıktığını ancak sektörün bu yıl bir sermaye birikimi sağlayabileceğini aktardı. Narin, “Maliyetlerin ne olacağı konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Tüm girdi maliyetlerinde enflasyonla karşı karşıyayız” dedi.

Almanya yatay, Rusya’da beklenti yüksek

Rezervasyonlara dair bilgi veren Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, “İngiltere‘den mükemmel bir rezervasyon akışı var. Avrupa’da Almanya piyasası yatay seyrediyor, sonradan açılacağını düşünüyorum. Rusya‘da bir süreç var Ukrayna ile. İki ülke arasında savaş söz konusu inşallah olmaz, Rusya’dan beklentimiz yüksek. Uzak Doğu pazarlarında hâlâ sert tedbirler alınıyor. Amerika kıtasından da mayıstan itibaren müşteri sayısının artacağını düşünüyoruz. İç piyasayı kesinlikle ihmal etmememiz lazım, bir hareket getirecektir” dedi.