Turizmde sezon Nisan’da başlıyor… 6 Şubat 2021 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu





Kültür ve Turizm Bakanı'ndan açıklama… 6 Şubat 2021 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu bülteni yayında hemen izle! FOX Türkiye Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr

FOX Haber’e abone olmak için: https://bit.ly/2EML99S Günün en sıcak ve çarpıcı gelişmelerini bulabileceğiniz; güvenilir, tarafsız ve kaliteli haberin adresi FOX Ana Haber; izleyicileriyle buluşuyor. Sıradanlaşmış bültenlerden çok daha farklı, interaktif bir sunum ile izleyiciye aktarılan Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, hafta sonu 19.00'da FOX'ta! Daha fazla video için abone olun: https://www.youtube.com/FOXHaber Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber

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