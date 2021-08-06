Turizme pandemiden sonra yangın darbesi

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürürken, turizmin merkezi olan bölgede hem belediyeler hem de turizmciler, dayanışma için ‘rezervasyonları iptal etmeyin’ çağrısı yaptı.

SAYIME BAŞÇI

Pandemiden ağır yara alan turizm sektörü, Bodrum, Marmaris ve Antalya’daki büyük yangınlardan bir darbe daha yedi. On binlerce hektarlık alana yayılan yangınlar doğa ile birlikte gelirleri turizme dayalı olan bölge ekonomisini de zora sokarken, yeni rezervasyonlar da yangın nedeniyle sıfırlanmış durumda. Sektör temsilcileri, pandeminin ardından yangınlarla sektörün direncinin kırılmaya başladığına belirtirken, hem belediyelerden hem de turizmcilerden yerli turistlere “Rezervasyonlarınızı iptal etmeyin” çağrısı geldi. Bölge halkının ana geçim kaynağının turizm olduğuna işaret eden sektör temsilcileri, doğa ile birlikte bölge ekonomisinin de ayakta kalabilmesi için tatil çağrısı yaptı.

AYAKTA KALMAK İÇİN GELİN

Yangınlar uzun sürdüğü için geri dönüşlerin başladığını ve yeni rezervasyonların tamamen bittiğini aktaran Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, bayram döneminde yaşanan yoğunluğun ardından otellerin boşaldığını aktardı. İngiltere’nin Türkiye’yi yeniden kırmızı listeye aldığını ve eylüle kadar İngiliz turist gelmesinin mümkün olmadığını kaydeden Bülbüloğlu, “Bölgenin dinamiği yerli misafirler. Bu trafiğin hareketli olması lazım. Marmaris ayakta kalsın istiyorsanız, bir dahaki sene de yine gelmek istiyorsanız rezervasyonlarınızı iptal etmeyin. Ege bir yaşam şeklidir denizi ile balığı ile ağacı ve ormanı ile. Yeniden yerine koyacağız” dedi.

İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞILMALI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Turizm Danışmanı ve Turizmci Osman Ayık, pandeminin ardından gelen son yangınlarla turizm sektörünün direncini kıran durumların ortaya çıktığını aktardı. Bölgenin tüm halkı ve yatırımcısı ile etkilendiği topyekün bir durum ortaya çıktığını anlatan Ayık, merkezi ve yerel yönetimlerin daha eşgüdüm içinde çalışması gerektiğini artık turizmde yeni bir bakış açısı ve yeni bir stratejinin zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.

BU YIL 20 MİLYAR DOLARLIK GELİR HEDEFİ TEHLİKEYE GİRDİ

Yangınları söndürmek için büyük çaba harcayan bölge belediyelerinden de “Rezervasyonunuzu iptal etmeyin” çağrısı geldi. Datça Belediyesi de otellerdeki yoğun rezervasyon iptallerinin ardından Twitter’dan “Rezervasyonlarınızı iptal etmeyin” çağrısı yaptı. Öte yandan yangınlarla birlikte bölgede büyük bir ekonomik kayıp söz konusu.

Reuters ajansının analizine göre, pandemi, yangınlar ve İngiltere’nin son kararıyla birlikte Türkiye’nin bu sene için koyduğu 20 milyar dolarlık turizm geliri hedefi de tehlikeye girdi. Turizm gelirleri ilk çeyrekte 2.5 milyar dolar, ikinci çeyrekte 3 milyar dolar olmak üzere ilk altı ayda 5.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu hedefe ulaşılması için yılın ikinci yarısında 15 milyar dolara yakın turizm geliri elde edilmesi gerekiyor.