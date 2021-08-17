Turizmi yenilenebilir enerji ile sürdürülebilir seviyeye çıkaracak

Çevresel sürdürülebilirlik amacıyla turizme örnek proje geliştiren Sabancı Holding, çocuklara da geleceğin eğitimini veriyor.

TAYLAN BÜYÜKŞAHİN

Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan turizm sektöründe yenilenebilir enerji temelli sürdürülebilir adımlar atılıyor. Sabancı Holding, öncü olduğu proje ile enerjideki dönüşüme yol göstermek istiyor. Enerjisa Enerji, Sabancı Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında Ayvalık’ın önemli turizm noktalarından Küçükköy’de Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi (SENTRUM) kuruldu. Burada fosil yakıtlara alternatif temiz enerji kaynakları ile çalışmalar yürütülürken, bölgedeki öğrencilere de yazılım, teknoloji ve İngilizce eğitimleri veriliyor.

BÖLGEYE DEĞER KATIYOR

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 3 kurumun bölgeye değer katan bir projede bir araya gelmesinin önemine değinerek, SENTRUM projesinin gelecek açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı. Güler Sabancı, “Bundan sonrasında birlik ve beraberlik içinde bu dünya için çok güzel şeyler yapacağız” dedi.

İşletmelere yönelik analiz yapılacak

SENTRUM projesinde, öncelikle Küçükköy için destinasyona özgü sosyo-ekonomik ve çevresel plan, enerji tasarrufu ve enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konularında yöredeki turizm işletmelerine yönelik durum analizi yapılacak. Daha sonra sürdürülebilir üretim ve tüketim stratejisi ve yeşil satın alma ve tedarik zinciri yönetim stratejisi hazırlanacak.

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