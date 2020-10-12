Turizmin gözbebeğiydi şimdi esnafa icra yağıyor

Şifalı kırmızı suyu ve çamuru ile ünlü kasabada ödemelerini yapamayan esnafa tek tek icra geliyor. Ziyaretçilerin büyük bir bölümünün yaşlı kesimin oluşturduğu bölgede, corona virüsünden dolayı işler durma noktasına geldi. İşletmelerin büyük bölümünün kapalı olduğu Karahayıt’ta turizmciler ve esnaf “Elektrik faturasını ödeyemez duruma geldik” diye isyan etti.

ESNAF CEPTEN YİYOR

Karahayat’taki pansiyonlar günü müşteri almadan kapatıyor. Sinan Doğru, adlı işletmeci 8 ayda sadece bir müşterinin konakladığını söyledi. Doğru, esnafın cepten yediğini, dayanacak gücü kalmadığını, faturaları ödeyemez duruma geldiğini belirtti. Bölgede kebapçı dükkanı işleten Mithat Karkoyan ise kendisi ile birlikte pek çok işletmeciye icra geldiğini bazı işletmecilerden ise işyerlerini tahliye etmelerinin istendiğini söyledi. Karkoyan, “İşlerimiz çok berbat. Adeta bittik! Salgının başından beri iş yapmadık” dedi.

‘Yarın ne yiyeceğimiz belli değil’

Karahayıt’taki işletmelerde gündelikçi olarak çalışan gözlemeci Perihan Çalışır, işten çıkarılma korkusu ile yaşadıklarını belirterek, “Eskiden buraya dünyanın dört bir yanından insanlar gelirdi. Artık işyerleri kapanıyor. İşyeri açık olacak ki benim gibi insanlar çalışsın. İşçi çıkarmalar başladı. Bizlerin durumu ne olacak belli değil. Yarından sonra ne yiyeceğimiz belli değil” diye konuştu.

ÜNİVERSİTEDE UZAKTAN EĞİTİM KARARI ESNAFA 6.6 MİLYAR TL KAYBETTİRİYOR

Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle şehirlerdeki esnafın büyük ekonomik kayıp yaşadığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi tedbirleri nedeniyle marttan bu yana üniversitelerin önce tatil olması, ardından uzaktan eğitim sistemine geçmesi şehirlerde en çok esnafın işlerini olumsuz etkiledi. Öyle ki, yurtiçinde toplam 3.3 milyon örgün eğitimdeki ön lisans ve lisans öğrencisi aylık 2 bin TL harcadığı varsayıldığında esnafın aylık kaybı 6.6 milyar lira” dedi. Palandöken, tahakkuk eden vergi ve primler, ödenemeyen işyeri kiraları, elektrik, su, doğalgaz gibi borçlar için mutlaka yapılandırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Palandöken, “Bu yapılandırma 60 ay vadeli ve sadece anapara ödemesi ile sınırlı olmalı. Gecikme zamları ve cezalar affedilmeli”dedi.