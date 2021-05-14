Turizmin gözdesi “Küçük Venedik”te tam kapanma sessizliği

BURSA (AA) – Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen ve "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Gölyazı Mahallesi, her yıl bahar aylarıyla başlayan turizm hareketliliğinin aksine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle sessizliğe büründü.

Uluabat Gölü'nde balıkçı ve saltanat kayıklarıyla yapılan gezintileri, yaklaşık 750 yıllık Ağlayan Çınar'ı, nilüferleri ve tarihi kalıntılarıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gölyazı en sakin günlerini geçiriyor.

Yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselerek evlerin önüne kadar gelmesi dolayısıyla "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen, yarımada üzerine kurulu mahalle, normal şartlarda yoğunluğun yaşandığı bahar aylarında boş kaldı.