Türk askeri Libya’ya gidecek mi? Tezkere ocak ayında TBMM’ye geliyor

TRT Haber’in ismi açıklanmayan Türk yetkililere dayandırdığı haberinde “Libya’ya asker göndermenin yolunu açacak tezkere üzerinde çalışılıyor. Yeni yılda Meclis’in ilk mesai konularından birinin Libya tezkeresi olması bekleniyor” denildi.

CUMHURBAŞKANI ONAYLAMIŞTI



Erdoğan, birkaç hafta önce katıldığı bir televizyon programında gazetecilerin “Libya’ya Türk askeri gidecek mi?” şeklindeki sorusuna “Eğer Libya isterse olabilir” yanıtını vermişti.



Erdoğan şöyle konuşmuştu;

* Libya Türkiye’yi davet ederse, elbette Türkiye’nin mutabakat gereği Libya’ya gitme hakkı doğmuş oluyor.

* Türkiye dışına asker gönderilmesi konusunda koşullar bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya’ya her türlü desteği vermeye hazırız.

İLGİLİ HABER AKP’den Libya’ya asker gönderme açıklaması!

TBMM’DE KABUL EDİLDİ

Libya ile Türkiye arasında varılan askeri ve ekonomik mutabakat geçtiğimiz hafta sonu TBMM’de kabul edildi.

Mutabakat Muhtırası’na göre;

* Libya’da polis ve askeri sorumlulukları içeren Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına Türkiye tarafından eğitim, danışmanlık, tecrübe aktarımı, planlama ve malzeme desteği verilecek,

* Talep edilmesi halinde Türkiye ve Libya’da müşterek bir Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ofisi kurulacak

* Eğitim, teknik bilgi, destek, geliştirme, bakım, onarım, kurtarma, imha, liman ve müşavirlik desteği sağlanması ve mülkiyeti elde olmak kaydıyla kara, deniz ve hava araçları, teçhizatı, silahları, bina ve arazi (eğitim üsleri) tahsisi mümkün olacak.

* Kabul eden tarafın davetiyle, tarafların sınırları içerisinde, Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde bulunan Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinin faaliyet alanlarına yönelik ortak askeri planlama, tecrübe aktarımı, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile silah sistemi ve teçhizatın kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecek.

İLGİLİ HABER Fuat Oktay’dan Libya açıklaması! İLGİLİ HABER Kriz büyüyor: Yunan bakan Libya’nın sözde lideriyle buluştu!