“Türk askeri Suriye’de uluslararası hukuka göre bulunmuyor” – 18 Dakika (2 Mart 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, İdlib saldırısının nedenleri ve sorumlusunu sorgularken, İdlib’de tarafların neyi amaçladığı sorusuna açıklık getirdiler. İdlib’de sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda öngörülerin yer aldığı 18 Dakika’da, BM ve AB’nin göstereceği olası tepkilere de işaret edildi. Tele1'e destek olmak için:

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