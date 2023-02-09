Türk askerinin Aden Körfezi’ndeki görev süresi uzatıldı

TBMM Genel Kurulu’nda, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin 10 Şubat 2023’ten itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülerek kabul edildi.

Tezkere ile; kapsamı ve zamanı Cumhurbaşkanı’nca takdir ve tayin olunacak şekilde, TSK deniz unsurlarının bölge ülkelerinin karasuları dışında olmak üzere Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle mücadele amacıyla görevlendirilmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması öngörülüyor. (DHA)