“Türk askerlinin konumunun bilinmemesi imkansız” – 18 Dakika (28 Şubat 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, İdlib saldırısını, nedenlerini ve sonuçlarını masaya yatırdı. 18 Dakika’da AKP’nin Suriye politikasının yanlışları ve Dünyadan tepkiler de yorumlandı. İdlib sonrası süreçte neler yapılması gerektiği vurgulandı. Tele1'e destek olmak için:

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