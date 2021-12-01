Türk Basınının Duayenlerinden Cafer Yarkent’i Saygıyla Anıyoruz !

2017 yılında kaybettiğimiz değerli basın büyüğümüz Cafer Yarkent‘i aramızdan ayrılışının 4. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

Türk Basınına sayısız hizmetlerde bulunan ve teknolojik altyapısının temellerini oluşturarak Apple Macintosh’un Türkiye’ye getirilmesine öncülük yapan Cafer Yarkent, Yeni Asır, Sabah, Hürriyet, Star, Vatan ve 9 Eylül gazetecilerinde çok başarılı çalışmalarda bulundu.

Cafer Yarkent, Amerika’nın en çok okunan internet gazetesi Alaturka Online‘ın da Basın Danışmanlığını yapıyordu.

Cafer Yarkent kimdir? (1949 – 2017 )

1949 yılında Güllük’te (Muğla) doğdu. Liseyi Bornova’da okudu. Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu.

1968 yılında Yeni Asır’da gazeteciliğe başladı. Magazin sayfa sekreteri, Birinci Sayfa Sekreteri, Sorumlu Yazıişleri Müdürlüğü, Makalelerden Sorumlu Müdürlük görevlerinde bulundu.

Yeni Asır Gazetesi’ndeki ARGE Bölümü’nün başında birçok teknolojik gelişmelere önderlik etti. Yeni Asır Gazetesi’nin bilgisayar ile hazırlanması konusunda eğitim aldı.

1984 yılında Sabah Gazetesi’nin alt yapılanması çalışmalarında bulundu. Yine aynı yıl Yeni Asır’ın spor sayfasını bilgisayardan hazırlayarak, teknik ekibi (Nilüfer Öktem ve İlhan Türkeli) ile birlikte Avrupa’da bilgisayardan şehirlerarası (İstanbul’dan İzmir’e) ilk sayfa naklini gerçekleştirdi.

1985 yılında Sabah Gazetesi’ni teknik altyapısını hazırlayan ekibin yönetmenliğini yaptı.

1986 yılında İstanbul Hürriyet Gazetesi’ne yine ekibiyle birlikte Yazı işlerinde bilgisayar ile gazete hazırlama kursları vererek, editöryal olarak Hürriyet Gazetesi’ni bilgisayar ile hazırlanır hale getirdi.

İstanbul Hürriyet’in bilgisayar ortamına geçmesi ile, yine aynı gazetenin Ankara, İzmir, Adana, Trabzon bağlantılarını da sağlayarak, gazeteyi bilgisayar ortamına taşıdı.

1988 yılında Hürriyet’in Frankfurt Matbaası’ndaki Yazı işlerini İstanbul ile bilgisayar ortamında haberleşmesini gerçekleştirdi.

1988 yılında Almanya’nın Darmstadt şehrinde düzenlenen İFRA Dünya Matbaacılık Fuarı’na yine teknik ekibi Nilüfer Öktem ve İlhan Türkeli ile birlikte Hürriyet Gazetesi’ni temsilen katıldı. O yıl yeni bilgisayar ürünleri içinde 11 bilgisayar üzerinde yaptığı incelemelerden sonra Apple Macintosh’u Hürriyet Gazetesi adına seçti ve Türkiye’ye Apple Macintosh‘un ilk girişini gerçekleştirdi.

Laptop olarak bilinen taşınabilir dizüstü bilgisayarları Türkiye’de ilk kez gazete ortamında uyumunu sağladı. Ve kullanılır hale getirdi.

1989 yılında, henüz SSCB olarak bilinen Rusya’nın başkenti Moskova Hürriyet Bürosu’ndan ilk kez İstanbul’a haber giriş-çıkışını oluşturdu.

1988 – 1989 yılı boyunca teknik ekibi ile birlikte Apple Macintosh’un Türkçe’ye adaptasyonu ve dolayısıyla Türkçe olarak sayfa hazırlanır (üretim) hale getirdi. Bu teknolojik formasyon ile Apple Macintosh Türk basınına yerleşti ve böylece o tarihe kadar sadece dört renk kullanabilen (siyah, sarı, kırmızı ve mavi) Türk Basını Apple Macintosh sayesinde ‘’milyon renk’’ ile tanışmış oldu.

1989 yılından sonra tamamen bilgisayar ile hazırlanır duruma gelmesi ile aynı düzeni sehirlerarasına ortamını sağladı. Hürriyet, bu devrimi gerçekleştiren Avrupa’da ilk gazete oldu.

Apple Macintosh ile Frankfurt Matbaası’nı da yine aynı yıl, Türkiye’ye bağlayarak, Avrupa’da bir teknolojik devrime daha imzasını attı. Hürriyet Gazetesi ülkeler arasında tamamen bilgisayar ortamında hazırlanıp bilgisayar ortamında basılır hale geldi. ‘’Matris’’ adı verilen sayfaların film halinde taşınır olmasını tarihe karıştırdı.

1998 yılında Cem Uzan adına Star Gazetesi’ni kurmakla görevlendirilen ilk gazeteci oldu. Star Gazetesi’nin kurulmasını ve hayata geçirilmesini sağladı. Yazı işleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü olarak çalıştı.

2008 yılında bir yıl süreyle Vatan Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmeni Danışmanlığı yaptı.

1988 – 1997 yılları arasında Eskişehir Üniversitesi’nde, Basında Bilgisayar Uygulamaları, Gazetelerde Yazı işleri Organizasyonu ve Layout Uygulamaları adı altında Öğretim Görevlisi olarak dersler verdi.

1998 – 2000 yılları arasında ‘’Akademi İstanbul’’da Öğretim Görevlisi olarak dersler verdi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve İstanbul’da çeşitli üniversitelerde konferanslar verdi, çeşitli panellerde konuşmacı olarak görev aldı.

2009 – 2011 yıllarında K ve F Dergilerinin kurucusu olarak Yayın Danışmanlığı’nı yaptı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti adına hazırladığı, 28 Temmuz 2012 günü yayın hayatına geçen 9Eylül Gazetesi’nin ilk Genel Yayın Yönetmeni olarak görev aldı. 1 Ocak 2013 günü gazeteyi söz verdiği gibi genç arkadaşlarına teslim etti.

2001 – 2017 yıllarında Amerika’nın ilk Türkçe İnternet Gazetesi Alaturka’nın Basın Danışmanlığını Yürüttü.

Mesleki yarışmalarda çok sayıda ödülü bulunmaktadır.

Evli, biri kız bir erkek iki evlat sahibidir.