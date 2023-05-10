Türk bayrağı indirildi AKP bayrağı asılı kaldı!

Denizli’deki skandal olay vatandaşların CHP Merkezefendi İlçe Örgütü’ne yaptığı ihbarı ile ortaya çıktı. Gerzele Mahallesi’nde bir özel mülkteki bayrak direğine Türk Bayrağı ve AKP bayraklarının altlı üstlü asılı olduğunu görenler durumu CHP İlçe Başkanlığı’na bildirdi. CHP ilçe örgütü konuyu ilçe seçim kuruluna taşıdı. Kurul, parti bayrağının kaldırılmasına karar verirken, AKP ve MHP’li üyeler karara şerh koydu. Vatandaş ise Türk Bayrağı’nı kaldırdı, parti bayrağını da asılı bıraktı.

‘İTİRAZIMIZ KABUL EDİLDİ’

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, vatandaşa ait meskendeki bayrak direğinde sürekli Türk Bayrağı’nın asılı olduğunu belirterek: “Bayrağımızla asılan AKP bayrağına yaptığımız itirazı Merkezefendi Seçim Kurulu kabul etti. Karara AKP ve MHP itiraz etti. Sonra Türk Bayrağımızı indirdiler, AKP bayrağı direkte kaldı. İktidar bir de bize vatan, bayrak dersi vermeye kalkıyorlar. Seçime sayılı günler var. Bizim iktidar dönemimizde Türk Bayrağımızı kimse indiremeyecek” dedi.