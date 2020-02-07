Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Lagos rahat durmuyor!

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtarak gerek Türkiye’de gerekse de Yunanistan’daki Türklerin büyük tepkisini çeken Yunanistan’ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisi’nin eski üyesi, Avrupa Parlamentosu bağımsız milletvekili İoannis Lagos’un başkanlığını yaptığı E.LA.SYN. (Ulusal Halkın Vicdanı) Partisi, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete hakkında Yunanistan Yargıtayı’na (Arios Pagos) suç duyurusunda bulunduğu açıklandı.

‘TÜRKİYE’NİN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİYOR’ İDDİASI

Yunanistan’da yayın yapan ve Batı Trakya Türklerinin sesi olarak bilinen www.milletgazetesi.gr haber sitesinin okuyucularına duyurduğu haberde, suç duyurusunun Ahmet Mete’nin Trakya bölgesinde ‘Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda’ faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla yapıldığı bildirildi.

Bu sebeple gerekli belgelerin toplanarak E.LA.SYN Partisi yetkilileri tarafından 3 Şubat Pazartesi günü Yargıtay Mahkemesi’ne sunulduğu belirtildi.

MAHKEMELER DEVAM EDİYOR

Öte yandan İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’ye yönelik daha önce açılmış mahkemeler de şubat ayı içerisinde devam edecek.

Müftü Mete sosyal medya hesabından 4 Şubat Salı günü yaptığı açıklamada şunları belirtti:

* Değerli Dostlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

* Şubat ayı bizim için yorucu ama bir o kadar da keyifli olacaktır.

* Sizinle paylaşmak isterim. Malumunuz yeni bir mahkemeye verilme haberini paylaştı dostlar.

* Eski mahkemeler de devam ediyor bu ara. Şöyle:

1- Mustafa Ali Çavuş’u rahmetli Denktaş’a benzetmemin iddiası mahkemesi yarın Selanik’te

2- Yahudilere hakaret iddiası mahkemesi 19-02-2020 Selanik’te

3- Gökçepınar makam gaspı iddiası mahkemesi 26-02-2020 Selanik’te

* Bu kutlu davada yalnız olmadığımı bilmek benim için en önemli moral ve destektir. Allah doğrularla beraberdir.

İLGİLİ HABER Türk bayrağını yırtan faşist Yunan vekile AB’den de çok sert tepki