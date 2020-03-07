Türk botu Yunan botunu böyle kovaladı! Görüntüleri Yunan medyası yayınladı

Yunanistan’ın Midilli Adası’ndan Türk karasularına girerek göçmen botunu taciz eden Yunan Sahil Güvenliği’ni Türk botu kovaladı. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacanın görüntüleri Yunan medyası tarafından servis edildi. Görüntülere Yunan botuna yarım metre kadar yaklaşan Türk botunu gören Yunan askerinin panik hali yansıyor.

Göçmen geçişlerinin artması ile birlikte Ege Denizi’nde sık sık karşı karşıya gelen Yunan Sahil Güvenlik ve Türk Sahil Güvenlik botları arasında dün sabah saatlerinde nefes kesen bir kovalamaca yaşandı.

AKSİYON FİLMLERİNİ ARATMADI

Türk botunun yarım metre yaklaştığı Yunan botundaki üç askerden ikisi hemen içeri girdi. Biri ise Türk botunun iyice yaklaşması üzerine panikleyerek botun ön tarafına doğru ilerlemeye çalıştı.

Ayvalık-Midilli arasında yaşanan ve yaklaşık iki dakika süren kovalamacanın ardından ortalık sakinleşti. Türk botunun Yunan botunu kovaladığı o anlar aksiyon filmlerini aratmadı.