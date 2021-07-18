Türk çift sele böyle kapıldı

Almanya, İsviçre, Avusturya’yı vuran aşırı yağışlar güneye kaydı ve Alp dağları bölgesinde etkili oldu. Hallein’da sele kapılan Ordu’lu Salih Karaaslan ile eşi Ayşe Karaaslan, son anda bir komşuları tarafından kurtarıldı.

Salzburg Eyaleti’nin Hallein kentinde metrekareye düşen 80 litre civarındaki yağış dereleri taşırdı, seller meydana geldi. 20 bin kişinin yaşadığı Hallein’da da etkili olan sel, burada yaşayan Ordulu Türk aileyi vurdu.

Önce sele Ayşe Karaaslan kapıldı. Onu kurtarmak için eline yapışan Salih Karaaslan da birlikte sürüklenmeye başladı.

ELİNE YAPIŞIP BIRAKMADI

Çifti gören bir komşuları yetişip Salih Karaslan’ı yakaladı. Sele rağmen dengesini kaybetmeyen komşusu, Türk çifti sel sularından çıkarmayı başardı.

Olayla ilgili görüntüler, bütün Avrupa medyasında yer aldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da görüntüleri paylaştı ve Türk çiftin komşuları tarafından kurtarıldığı belirtildi. Twitter’dan da Türk çifti kurtaran kişiye tebrik yağdı.

BİRÇOK EVİ SU BASTI

Bölgeyi etkileyen seller, bir çok evin suyla dolmasına neden oldu. Hallein, Mittersill, Thalgau, Eugendorf ve Grogmain gibi yerleşim bölgelerinde sel meydana geldi. Yağışlardan en çok etkilenen Hallein kasabası sular altında kaldı.

HER YER GÖLE DÖNDÜ

Kasabada sel sularına kapılan araçlar metrelerce sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı. Sokaklarda meydana gelen selden bir kişi çevredekiler tarafından güçlükle kurtarıldı.

Avusturya Sivil Savunma merkezi tarafından alarm verilerek halkın evlerinde kalması, garajlara ve mahzenlere girmemesi, nehirlerden uzak durması çağrısı yapıldı.

Cumartesi akşam saatlerinde meydana gelen sel felaketinde can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldiği belirtildi. Sel felaketinden zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor.

İlginizi Çekebilir Coronadan sonra Avrupa’da bir felaket daha! Ölü sayısı hızla artıyor, yas ilan ettilerİlginizi Çekebilir Almanya’da sel felaketinde ölü sayısı artıyor