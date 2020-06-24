Türk devletlerinin bayrakları müzede sergilenecek

İZMİR (AA) – Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Türk tarihinin en önemli sembolü olan bayrakları üniversite çatısı altında bir araya getirerek geçmiş ile gelecek arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla "Türk Bayrakları Müzesi" kurmak için çalışma başlattı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, tarihteki Türk devletlerinin bayrak, sancak ve flamalar ile bunlara ilişkin yazılı ve görsel materyallerin bulunacağı müzenin, 2020-2021 Akademik Yılı açılış töreninde faaliyete geçmesi bekleniyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, söz konusu müze için büyük bir titizlikle çalıştıklarını belirterek, "Tarihsel süreç içinde aziz milletimizin mutlak gücünü ve iradesini temsil eden bayraklarımızı, büyük bir gurur ile açacağımız müzede sergileyeceğiz. Bu sayede Türk bayraklarının ne anlam ifade ettiğini, bilimsel bir platformda paylaşacak, özellikle çocuk ve gençlerimize bayrak ve vatan sevgisinin önemini anlatacağız. Ay-yıldızlı al bayrağımızın layık olduğu yüksek şerefi, üniversite olarak bir kez daha vurgulayacağız." ifadelerini kullandı.

Hotar, müzenin nereye yapılacağıyla ilgili istişare ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili nihai kararı önümüzdeki günlerde vereceğiz. Kendi imkan ve kabiliyetimizle yapacağımız müzemiz, iki bölümden oluşacak. Birincisi Türk devletlerinin ve tabi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağının yer aldığı kısım olacak. Burada, Türk tarihinde kullanılan flama ve sancaklara, bunlara ilişkin figüratif çalışmalara yer verilecek. İkinci kısımda ise dünya devletlerinin bayrakları bulunacak. Önemli günlerde ise bayrak koleksiyonu seçkilerinden oluşan sergiyi, Alsancak'taki rektörlük binamızda açacağız."



Hotar, resmi bayramlar ve özel günlerde randevu alınarak müzenin temel eğitimdeki öğrencilere de ziyarete açılacağını ifade etti.