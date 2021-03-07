Türk diplomasisine yön veren kadın diplomatların sayısı artıyor

ANKARA (AA) – ŞERİFE ÇETİN/NAZLI YÜZBAŞIOĞLU – Kadın çalışan sayısı son yıllarda büyük oranda artan Dışişleri Bakanlığında üst düzey görevleri yürüten kadın büyükelçiler, Türk dış politikasının oluşturulmasında ve yürütülmesinde etkin rol üstleniyor.

Dünyanın dört bir köşesinde Türkiye'nin kadın misyon şefleri bazen en zor mahrumiyet koşullarında görevlerini başarıyla yürütürken, Bakanlığın merkez teşkilatında görevli kadın diplomat ve personel de özveriyle Türk diplomasisine katkı sunuyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanlığı, artan kadın istihdamı ve temsil oranıyla, özellikle kamu kurumları arasında kadınların yüksek oranda temsil edildiği bakanlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Bakanlık merkezinde ve dış temsilciliklerinde 4 bin 316 erkek ile 2 bin 554 kadın görev yapıyor. Son verilere göre, bu yıl itibarıyla Bakanlık genelinde görev alan kadınların oranı yüzde 37'e ulaşmış durumda.

– Kadınların istihdam oranı

Hariciyede kadın çalışan sayısındaki artış, Türkiye genelinde kadınların iş gücüne katılım oranındaki artışla örtüşüyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ülkede kadınların çalışma hayatındaki durumunu inceleyen son verilerine göre, kadınlar ülke nüfusunun yüzde 49,8'ini oluşturuyor.

2002'de yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılım oranı 2018 verilerine göre yüzde 34,2'ye yükselmiş durumda.

– Hariciyede kadınlar üst düzey pozisyonlarda

Eskiden geleneksel olarak "erkek egemen" bir kurum olarak bilinen Dışişleri Bakanlığında, kadınların bu algıyı önemli ölçüde yıkarak, üst düzey pozisyonlara yükseldiği görülüyor.

Filiz Dinçmen'in 1982'de ilk kadın büyükelçi olarak atanmasının ardından, bakanlıktaki kadın büyükelçi sayısı yavaş yavaş artmaya başladı. 2000'de 8'e yükselen bu rakam, 2005'te 19'a, 2010'da 21'e, 2015'te 37'ye, 2019'da 60'a ulaştı.

Halihazırda Bakanlık genelinde 257 büyükelçi bulunuyor. Bunların 193'ü erkeklerden, 64'ü de kadınlardan oluşuyor. Bu rakamla, kadınlar Bakanlıktaki büyükelçilerin yüzde 25'ini teşkil ediyor.

Kadın büyükelçilerin 39'u dış temsilciliklerde görev alırken, 25'i de merkezde bulunuyor.

Kadın büyükelçilerin görev aldığı ülkeler ise Burundi, Slovakya, Slovenya, Portekiz, Karadağ, Bolivya, Filipinler, Mozambik, Küba, Zambiya, Tayland, Güney Afrika, Kuveyt, Namibya, Malezya, Gürcistan, Kolombiya, Ekvator, Kamboçya, Ekvator Ginesi, Letonya, Umman, Paraguay, Lüksemburg, Romanya, Fildişi Sahili, Etiyopya, Gana, Ruanda, Botsvana, Kamerun, Dominik Cumhuriyeti, Gabon, Cezayir, Sri Lanka, Şili, Bulgaristan, Kosta Rika ile Trinidad ve Tobago olarak sıralanıyor.

– Kariyer memur sayısı artıyor

Diğer taraftan halihazırda büyükelçilik yolunda ilerleyen 9 Genel Müdür, 16 Genel Müdür yardımcılığı görevleri de kadınlardan tarafından yürütülüyor.

Böylelikle, genel müdürlüklerin yüzde 32,1'i, genel müdür yardımcılıklarının yüzde 30,1'i kadınlar tarafından üstleniliyor.

Bakanlıkta 1921 kariyer memurunun 688'i kadın, 1233'ü erkeklerden oluşuyor. Kadın kariyer memurlarının oranı yüzde 35,8'e yükseldi.