Türk diplomatı “corona vakası olmayan Türkmenistan” resmen ölüme sürüklemiş

Fakat Türk diplomatın eşi Güzide Uçkun, röntgen sonuçlarını Türkiye’deki hastanelere gönderince gerçek ortaya çıktı. Türk doktorlar Uçkun’un Covid-19’a yakalandığını tespit etti. Bu haberle birlikte harekete geçmek isteyen Güzide Uçkun’un yaşadıklarını BBC aktardı. BBC, “Uçkun, çaresizce eşini Türkiye’ye geri götürmek istedi fakat Türkmen yetkililer bir ambulans uçağının ülkeden çıkmasına izin vermedi. Uçağın ülkeden çıkmasına Uçkun’un ölümünden saatler sonra izin çıktı” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan BBC’nin haberinde Uçkun’un mumyalanmış bedeninde yapılan sonuçlarda corona virüsü bulunmadığı da öne sürüldü. BBC, Uçkun’un yaşadıklarının ülkenin “corona virüsü olmayan ülke” imajına zarar verebileceğini de aktardı.

Ülkede bazı karantina önlemleri alındığını hatırlatan BBC, bu “önleyici adımlar” sayesinde hükümetin ülkede corona virüsü olmadığını açıkladığını da dile getirdi. BBC ayrıca ülkede Covid-19 ya da corona virüsü denmesinin yasak olduğunu da söylerken, “O virüs”, “bu hastalık” gibi kapalı tanımlamalar kullanıldığını da yazdı.