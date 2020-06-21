Türk Dışişleri’nden Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan harekatlarını eleştiren ABD’li kuruluşa tepki

Sözcü Aksoy, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonunun Türkiye’nin yürüttüğü Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan harekatlarına yönelik açıklamasına yazılı cevap verdi.

Aksoy, “ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu’nun ülkemizin Irak’ta yuvalanan PKK terör örgütüne karşı yürütmekte olduğu ‘Pençe-Kartal’ ve ‘Pençe-Kaplan’ harekatlarına yönelik olarak yaptığı açıklama bu Komisyon’un yeni bir mesnetsiz açıklamasıdır. Dini özgürlükleri savunma iddiasındaki bu kuruluşun, ABD tarafından da terör örgütü olarak tanınan PKK’nın Irak’ta, uzantıları PYD/YPG’nin de Suriye’de kendi bölücü siyasetini ve terör yöntemlerini benimsemeyen Kürtler dahil bölge halklarına yönelik zulmünü görmezden gelerek, ülkemizin terörle mücadelesini eleştirmesi ve PKK’nın kara propagandasına alet olması en hafif tabirle utanç vericidir” açıklamasında bulundu.

Aksoy, şunları kaydetti: