Türk edebiyatından polemikler
Babıali tarihinden portreler
‘Nazım’ üzerine kitaplardaki bilgi yanlışları
Anı kitapları ve Türkiye sosyalist hareketi Tele Kültür'de bu hafta, Ali Şimşek, Araştirmaci Yazar Emin Karaca ile edebiyat dünyası konuşuluyor. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online Türk edebiyatında ve basınında kavgalar – Tele Kültür (15 Şubat 2020)