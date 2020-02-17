Türk edebiyatında ve basınında kavgalar – Tele Kültür (15 Şubat 2020)





Türk edebiyatından polemikler

Babıali tarihinden portreler

‘Nazım’ üzerine kitaplardaki bilgi yanlışları

Anı kitapları ve Türkiye sosyalist hareketi Tele Kültür'de bu hafta, Ali Şimşek, Araştirmaci Yazar Emin Karaca ile edebiyat dünyası konuşuluyor. Tele1'e destek olmak için:

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