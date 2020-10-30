Türk futbolu Avrupa'da 30 yıl geriye gitti

İSTANBUL (AA) – EYÜP KARAKUŞ – Futbolda Türk takımları, Avrupa kupalarında son 30 yılın en kötü sezonunu geçiriyor.

Türk ekipleri, 3 takımla temsil edildiği 1989-90 sezonunu galibiyet alamadan tamamlarken sadece 0,333 puan toplamıştı.

İçinde bulunduğumuz sezona 5 takımla dahil olan ancak elemeler sonucunda 2 takımla yola devam edebilen Türkiye, an itibarıyla 1,9 puan toplayabildi.

– 1989-90 sezonu galibiyetsiz geçti

Türkiye’nin Avrupa’ya 3 takım gönderdiği 1989-90 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sahne aldı.

O zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası’nda boy gösteren Fenerbahçe, ilk turda Sparta Prag’la eşleşti. Sarı-lacivertliler Çek rakibi karşısında her iki maçı da kaybederek (3-1, 2-1) turnuvadan elendi.

Kupa Galipleri Kupası’nda Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşılaşan Beşiktaş, rakibine 1-0 ve 2-1 skorlarla boyun eğerek ilk turda Avrupa’ya veda etti.

UEFA Kupası’na katılan Galatasaray da Kızılyıldız ile eşleşti. Rakibiyle kendi evinde 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, rövanşı 2-0 kaybetti ve Avrupa defterini ilk turda kapattı.

Böylece Türk ekipleri oynadığı 6 maçta 5 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrılarak sadece 0,333 puan toplayabildi.

– 90’lı yıllarda yükseliş başladı

Türkiye sadece 0,333 puan topladığı 1989-90 sezonunda, UEFA’ya üye 32 ülke arasında 24. sırada yer aldı.

1990’lı yılların ortalarından itibaren biraz olsun toparlanan ve üst basamaklara tırmanan Türkiye, 2000’li yılların başında 7. sıraya yerleşti.

Son 13 sezondur 10 ile 12. sırada yer alan Türkiye, bu yıllarda ortalama 6,53 puan topladı.

– 30 yıl önceye dönüş

Sezona (2020-21) 5 takımla başlayan Türkiye’de 3 takım elemelerde Avrupa’ya veda etti.

Galatasaray 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle Avrupa defterini kapatırken, Beşiktaş oynadığı 2 maçı da kaybederek Avrupa’da havlu attı. Aytemiz Alanyaspor da tarihinde ilk kez çıktığı Avrupa arenasında ilk maçta elendi.

Avrupa kupalarına direkt gruplardan katılan Medipol Başakşehir ile Sivasspor ise oynadıkları ikişer maçı da kaybetti.

Türk ekipleri yaptığı toplam 10 müsabakadan sadece 2 galibiyet çıkarabilirken, 8 maçtan boynu bükük ayrıldı.

Bu sonuçlarla sadece 1,9 puan toplayabilen Türkiye son 30 yılın en kötü performansını sergiliyor.

Türkiye aynı zamanda bu sezonki performans değerlendirmesinde Faroe Adaları, Slovenya, Azerbaycan, İsrail, Macaristan, Arnavutluk, G.Kıbrıs Rum Kesimi, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerin gerisinde kalırken UEFA’ya üye 55 ülke arasında 33. sırada kendisine yer bulabildi.

– Türkiye, gelecek sezon sıralamasında 16. sıraya indi

Bu sezon 13. sıraya gerileyen Türkiye’yi gelecek sezon daha kötü günler bekliyor.

Ülke puanı sıralaması son 5 yılda toplanan puanlara göre belirleniyor. Bu çerçevede Türk ekiplerinin 2016-17 sezonunda topladığı 9,7 puan devre dışı kalacak.

Bu durumda da Türkiye ilk 15 dışında kaldı. An itibarıyla ise gelecek sezonunun(2021-22) puan tablosunda ilk 20 sıra şu şekilde oluştu:

Sıralama Ülke Puan 1 İngiltere 67,784 2 ispanya 63,855 3 İtalya 50,474 4 Almanya 48,856 5 Fransa 37,499 6 Portekiz 34,866 7 Rusya 28,015 8 İskoçya 25,75 9 Avusturya 25,25 10 Hollanda 24,7 11 Ukrayna 24,4 12 Sırbistan 21,875 13 Belçika 21,8 14 Kıbrıs 21,75 15 İsviçre 19,425 16 Türkiye 19,2 17 Danimarka 18,875 18 Yunanistan 18,4 19 İsveç 17,75 20 Norveç 17,625

– Türkiye ilk 15’e giremezse, takım sayısı 4’e inecek

Türkiye’nin ilk 15 ülke arasında yer alamaması, ülke futbolu adına bir çok olumsuz gelişmeyi de beraberinde getirecek.

Türkiye , ülke puanı klasmanında ilk 15 dışında kalırsa:

1- Uzun süredir 5 takımla temsil hakkı bulunan Türkiye, Avrupa’ya 4 takım gönderebilecek.

2- Sadece Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi yoluna katılacak ama o da ön eleme/elemeler oynamak zorunda kalacak.

3- UEFA Avrupa Ligi’ne elemeler dahil takım gönderemeyecek.

4- Diğer 3 takım, UEFA’nın gelecek sezon uygulamaya sokacağı Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele edecek.