Türk Hava Kurumu’nda kayyum yönetimi sonlandırıldı

THK’dan yapılan yazılı açıklamada, THK’nın 16 Ekim 2019 tarihinden bu yana yönetim kayyumu tarafından yönetildiği hatırlatılarak şöyle denildi:

* “Vesayet makamı (Ankara 9. Sulh Hukuk Hakimliği) 13 Mart 2023 tarihli ve 2019/1094 E. ve 2019/1509 sayılı kararıyla, kayyum yönetiminin sonlandırılmasına, Kurumu genel kurula götürecek bir çağrı heyeti oluşturulmasına ve heyetin başkanlığına 15 Aralık 2021 tarihinden bu yana kayyum heyetinde başkan vekili olarak görev yürüten Ali Yüksel’in görevlendirilmesine karar vermiştir.

* Bugüne kadar hizmet veren kayyum heyetine kuruma yaptıkları kıymetli katkıları için teşekkür ederiz. Çağrı heyeti, büyük genel kurula kadar, bir taraftan şubelerimizin genel kurullarının tamamlanmasını ve diğer taraftan kurumun yönetimini sağlayacaktır. Önümüzdeki haftalarda çağrı heyeti, bir yol haritası hazırlayarak kamuoyuyla paylaşacaktır.” (DHA)