Türk Hava Yolları, İstanbul – Seattle ve İstanbul – Detroit direk uçuşlarına başlamaya hazırlanıyor.
Kısa bir süre önce İstanbul-Dallas direk uçuşlarına başlayan Türk Hava Yolları, İstanbul-Seattle ve İstanbul-Detroit direk uçuşlarına başlamaya hazırlanıyor.
Daha önce İstanbul’dan Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, New York, Newark, San Francisko ve Washington olmak üzere 11 şehre direk uçuş yapan Türk Hava Yolları, Seattle, Detroit ve Denver ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne direk uçuş sayısını 14’e çıkartacak.