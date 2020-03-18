Türk hentbolcu Katar'da takımıyla şampiyonluğa ulaştı

ANTALYA (AA) – SİNAN ÖZMÜŞ – Hentbol Erkekler Süper Lig takımlarından CIP Travel Antalyaspor'dan Katar'a transfer olmayı başaran milli oyuncu Cemal Kütahya, takımıyla ilk senesinde Asya Arap Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmanın sevincini yaşıyor.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu ikinci sırada bitirerek tarihinde ilk defa Avrupa kupalarına katılmayı başaran CIP Travel Antalyaspor'un başarısında, en büyük pay sahiplerinden biri sağ oyun kurucusu Cemal Kütahya oldu.



O sezon 22 maçta forma giyen Cemal Kütahya, kaydettiği 153 golle ligde gol krallığında ikinci sırayı elde etti. A Milli Hentbol Takımı'nın yanı sıra Plaj Hentbolu Milli Takımı'nda da forma giyen Cemal Kütahya, transfer döneminde Katar'ın Süper Lig takımı El-Shamal'la bir yıllık sözleşme imzaladı.

Antalya Spor Lisesinde beden eğitimi öğretmeni olarak da görev yapan Cemal Kütahya, özel izinle çıktığı Katar'da ilk yılında takımıyla Asya Arap Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.



– "İnşallah başarılarımız devam edecek"

Milli sporcu Cemal Kütahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'a transfer olduğunda takım uyumu konusunda kafasında soru işaretleri olduğunu, çünkü takımın çok farklı milletlerden gelen sporculardan oluştuğunu söyledi.

Takımda, kendisinin yanı sıra Nijerya, Tunus, Bosna Hersek, Yemen ve Katar'dan sporcuların yer aldığını aktaran Kütahya, uyum sürecini çok çabuk atlattıklarını belirtti.

Cemal Kütahya, şu anda takımda "kanka" diye gezen Nijeryalı, "Hacı abi" diyen Yemenli arkadaşlarının olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Tunus'ta, 4-14 Mart'ta 17. Asya Arap Şampiyonlar Ligi turnuvası düzenlendi. Kulübüm tarihinde ilk defa katıldı. Bize hedef olarak ilk üç söylenmişti. Suudi Arabistan'ın, Bahreyn'in, Tunus ve Katar takımlarının katıldığı bir turnuva, Katar için çok ciddi bir turnuvaydı. Turnuvaya çok iyi başladık. Yarı finalde Suudi Arabistan takımını eledik. Finalde, Katar'ın son şampiyonu ve aynı zamanda son Asya Arap Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al-Arabi ile oynadık. Rakibimizi, 33-31 gibi bir skorla yenerek Asya Arap Şampiyonlar Ligi şampiyonu olma başarısını gösterdik. Sonuç bizim için de sürpriz oldu. Bizim için de kulüp için de ilk oldu. Onun için şu anda gayet mutluyuz. İnşallah başarılarımız devam edecek."

Cemal Kütahya, başarının takım içindeki uyumun sonucunda geldiğini, şimdiki hedeflerinin lig şampiyonluğu ve Emir Kupası olduğunu kaydetti.