TÜRK-İŞ 70 yaşında

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyet, TÜRK-İŞ’in 70. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Üyeleri, alt sendika genel başkanları ile şube başkanlarından oluşan heyet, TÜRK-İŞ’in 70. yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

Heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Atalay’ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Hatıra fotoğrafı çekilmesi sonrası Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Genel Başkan Atalay, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“TÜRK-İŞ, 70’İNCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYOR”

*Ülkemizin en eski ve en büyük işçi örgütü TÜRK-İŞ, 70’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bu vesileyle saygımızı sunmak üzere huzurunuzdayız. TÜRK-İŞ, çalışma ilişkilerinin uyum içinde devam etmesi amacıyla, yalnızca üyesi olan işçilerin değil, ülkemizdeki tüm ücretli çalışanların hak ve çıkarlarının korunup kollanması hedefiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

*İşçilerin, emekçilerin üretilen refahtan hakça pay almaları; ailelerinin yaşam koşullarını, insan onuruna yakışır seviyede tesis etmeleri, ülkemizin aydınlık geleceğinin inşası açsından olmazsa olmazdır. Refahın hakça paylaşılmadığı yerlerde toplumsal huzur da tesis edilemez.

*TÜRK-İŞ, üretilen refahın hakça paylaşılması ve toplumsal huzurun tesisinde ülkemiz açısından önemli bir yere sahiptir. Bizler, sendikal mücadelede bayrağı önceki nesillerden devralarak bugünlere, TÜRK-İŞ’in 70’inci yılına getirme onurunu yaşadık. Bizden sonraki kuşaklar da bu bayrağı daha ileriye taşıyacaklardır. Ruhun şad olsun.