‘Türk’ kimliğine karşı çıkanı ‘milli’ ilan etti

AKP, Cumhur İttifakı’nın genişletmeye yönelik çalışmaları kapsamında ‘domuz bağı ve mezar evler’le anılan Hizbullah örgütünün uzantısı HÜDA PAR’ın desteğini alırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR’a sahip çıktı, ‘yerli ve milli’ olarak nitelendirdi. Erdoğan önceki gece televizyonların ortak canlı yayınında, “HDP eşittir PKK’dır” dedikten sonra HÜDA PAR-Cumhur İttifakı işbirliğine ilişkin soruları şöyle yanıtladı:

■ Cumhur İttifakı’nın 14 Mayıs seçiminden de zaferle çıkacağından hiçbir kuşkumuz yok. Yerli ve milli siyaset yapan, milletin değerleriyle barışık siyasi partilere kapımız açık. Cumhur İttifakı’na katılımlar olursa olumlu karşılarız.

HÜDA-PAR REDDEDİYOR

■ HÜDA-PAR’la ilgili uydurma yaklaşımlar var, çirkinlikler var. HÜDA PAR bunları kabul etmiyor, ‘Bizim terörle hiçbir ilgimiz olmaz’ diyor, tamamen yerli ve milli yapı. Biz ittifakımızın ilkelerinde zaten uyumlu olmuşuz. Uyum olmasa Cumhur İttifakı’nın içerisinde yol yürümeyiz.

■ HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakı’na desteğini önemli ve kıymetli buluyorum. Eğer Karabağ’da, Kızılelma’da buluşabiliyorsak, eğitim, sağlık, adalet, emniyette aynı istikamette buluşabiliyorsak bizim ayrı kalmamız diye bir şey yok. Süreç içerisinde takvimi aynen uygulayabiliyorsak kapımızı kapatmamız mümkün değil.

“Ne mutlu Türk’üm diyene” silinmeliymiş

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Hizbullah’ın devamı oldukları iddiasını kesin dille reddederken, partinin yönetim kademesindeki birçok ismin geçmişte terör örgütü Hizbullah yöneticisi olmak suçlarından mahkûmiyetleri bulunuyor. Eyalet sistemi ve özerk federasyonun tartışılmasını isteyen HÜDA PAR’ın programında, “Ne mutlu Türküm diyene” yazısının silinmesi, “Kürtçe’nin, Türkçe ile beraber ikinci resmi dil olarak kabul edilmesi”, “Kürtçe’nin eğitim dili olması” yer alıyor.

HÜDA PAR desteği çatlağa yol açtı

HÜDA PAR’ın desteği Cumhur İttifakı’nda çatlağa yol açtı. BBP lideri Mustafa Destici, AKP’nin HÜDA PAR ile görüşme sürecine ilişkin soruya yanıt verirken “Biz BBP olarak HÜDA PAR’ın özellikle konfederasyon, özerklik ya da anadilde eğitim gibi programında olan vaatlerini asla kabul etmiyoruz ve reddediyoruz. Bunların karşısındayız. Biz parti olarak HÜDA PAR’ın vaatlerini doğru bulmuyoruz” yorumunu yaptı. Destici seçimdeki oy hedeflerinin ise yüzde 4-5 olduğunu kaydetti.