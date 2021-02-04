Türk Kızılay desteğiyle aracına kavuşan bedensel engelli okçu, hedefe kilitlendi

DÜZCE (AA) – Düzce'de akülü aracının bozulmasında dolayı ara verdiği okçuluğa Türk Kızılay'ın tekerlekli sandalye desteğiyle yeniden başlayan bedensel engelli Miray Vildan Sakallı, başarılı bir sporcu olmayı hedefliyor.

Enzim eksikliği nedeniyle 7 yıl önce omurilik felci geçirerek bedensel engelli hale gelen 30 yaşındaki Miray, tesadüfen tanıştığı antrenör Gökhan Cengiz'in daveti üzerine 1,5 yıl önce okçuluk sporuna başladı.

Haftada 4 gün antrenman yaparak iyi bir performans gösteren Miray, bir süre sonra akülü aracı bozulunca spora ara vermek zorunda kaldı.

Durumu öğrenen antrenörü ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'nın girişimiyle harekete geçen Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, Miray'a tekerlekli sandalye hediye etti.

Bu sayede çok sevdiği okçuluğa yeniden başlamanın sevincini yaşayan Miray, iyi bir sporcu olup ailesine gurur yaşatmak istiyor.

– Aydın: "Sporcu tekerlekli sandalye ihtiyacını da gidereceğiz"

Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, AA muhabirine, Miray'ın sandalyesinde arıza olduğu için spordan mahrum kaldığını duyunca hemen yardım ettiklerini söyledi.

İhtiyaç sahibi insanların, merhamet elinin ulaşmasıyla mutlu olduğunu dile getiren Aydın, "Onlar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz. Kendisine bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum." dedi.

İlk etapta verilen sandalyenin geçici çözüm olduğuna işaret eden Aydın, "İlerleyen süreçte sporcuların kullanabileceği daha rahat ve donanımlı bir sandalye ihtiyacı var. Burada bir arkadaşımızın daha benzer ihtiyacı mevcut. Bu yönde 2 donanımlı sporcu tekerlekli sandalye alımı için çalışmalarımıza başladık. Bu eksikliği ve ihtiyacı gidereceğiz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı da Türk Kızılay'ın gerekli hassasiyeti gösterdiğini belirterek, "Miray Vildan Sakallı için sporcu sandalyesi almayı da hedefliyoruz. Konuyu Gençlik ve Spor Bakanlığına ileteceğiz. Aynı zamanda Türk Kızılay da bu konuda çalışacak." ifadelerini kullandı.

– Sakallı: "Türk Kızılay sayesinde antrenmanları aksatmıyorum"

Elinde olmayan sebeplerden ötürü çok sevdiği spora ara vermek zorunda kaldığını dile getiren Miray Vildan Sakallı, akülü arabasının sürekli bozulduğunu anlattı.

Aracını tamire gönderdiğinde hayatının o esnada durduğunu aktaran Miray, "Sağ olsun durumu öğrenen Türk Kızılay yetkilileri benimle iletişime geçti. Spor yapmaya gelemiyordum. Kızılay sayesinde sporumu yapabiliyorum. Engel bedende değil, beyindedir. Sporda hedeflerim büyük. Ancak ne kadar çalışırsam hedeflerim de o kadar büyür. Kızılay sayesinde antrenmanları aksatmıyorum. Soruna anında çözüm buldular." şeklinde konuştu.