Türk Kızılay, Suriye insani yardım operasyonunda 10 yılı geride bıraktı

İSTANBUL (AA) – Kendi ülkelerinde göçmen durumuna düşen, milyonlarcası komşu ülkelere sığınan ve en büyük desteği Türkiye'den gören Suriyeliler, 10 yıldır Türk Kızılay'ın uzattığı yardım elinin sıcaklığını hissediyor.

Kızılay'dan yapılan açıklamada, 10 yıl önce 15 Mart 2011'de Suriye'de başlayan çatışmalar sonucu yaklaşık 600 bin hayatın acımasızca yok olduğu ifade edildi. Açıklamada, dünyanın çok fazla ilgisini çekmeyen bu insanlık dramının, 5,6 milyon insanın doğup büyüdükleri toprakları terk etmek zorunda kalmasına neden olduğu, bunların 3,6 milyonunun ise Türkiye'de yaşamını sürdürdüğü hatırlatıldı.

Ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalan 11,5 milyondan fazla insanın büyük bir bölümünün ise yerleşim yerleri dışında kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda veya insani yardım dünyasının kurduğu kamplarda yaşamak zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, 5,9 milyon insanın barınma yardımına muhtaç olduğu ifade edildi.

Kamplarda yaşayanların yüzde 80'inin ise kadın ve çocuklardan oluştuğu aktarılan açıklamada, ülkedeki çocukların yüzde 60'ı açlık riskiyle karşı karşıya kalırken, 5 milyon çocuk ve anneleri için acil hayat kurtaran beslenme ihtiyacı bulunduğu belirtildi.

– Yardımlar Suriye'nin her bölgesine ulaşıyor

Açıklamada, Türkiye'ye sığınan Suriyeli savaş mağdurlarının acil ihtiyaçlarını karşılamak için ilk andan itibaren yardım çalışmaları yürüten Kızılay'ın, şu an 5 ilde toplam 7 konaklama tesisinde hizmet verdiği kaydedildi.

Bu tesislerde yaklaşık 60 bin kişinin misafir edildiği belirtilen açıklamada, kamplardaki yardımlarla içerisinde gıda, giyim, hijyen, eğitim malzemesi bulunan 300 milyon TL değerinde yaklaşık 18 milyon parça insani yardım malzemesinin ulaştırıldığı aktarıldı.

Türkiye-Suriye sınırında bulunan 14 sınır kapısı aracılığıyla ise yardım malzemesi sevkiyatının aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dağıtımlarla çeşitli ihtiyaç malzemelerini Suriye içindeki kamp ve yetimhanelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Kızılay, milyonlarca insanın yarasına merhem oldu. Yapılan işbirlikleri ve şartlı bağışlarla günümüze kadar yaklaşık 55 bin tırlık yardım malzemesi Suriye içine ulaştırıldı. Sevk edilen yardım malzemeleriyle 111 bin çadır, 8 milyon gıda kolisi, 116 milyon ekmek, 2,7 milyon hijyen seti, 2,5 milyon kırtasiye malzemesi, 65 milyon giyim ile battaniye dağıtımı yapıldı. Günlük 20 bin ekmek, Kızılay fırınlarında üretilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor.

Halep, Doğu Guta, Al Waer tahliyesi konusunda da aktif rol alan Kızılay, tahliyeleri gerçekleşen insanlara yardım için Suriye topraklarında lojistik depolar ve çadır kentler kurdu. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine de düzenli destek sağlanıyor. İdlib bölgesinde bulunan ihtiyaç sahiplerine yönelik de 12 kamp ile 14 yetimhanede ihtiyaçlar karşılanıyor. Bu bölgelerdeki yardımlarla 8 milyondan fazla insana destek olundu."

– İhtiyaca göre yardımlar şekilleniyor

Kızılay'ın, bölgede açtığı su kuyuları, inşa ettiği su kuleleri vasıtasıyla ve sevkiyatlarla bölge halkının su ihtiyacını da karşıladığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda 38 milyon ton suyun ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı ifade edildi.

Suriye genelinde açılan 9 Kızılay Sevgi Butik mağazasıyla giyim ihtiyaçlarının da karşılandığı aktarılan açıklamada, Kızılay Sevgi Butik mağazalarında 4,8 milyon giyim malzemesinin 1,1 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaştırıldığı kaydedildi.

Suriye'deki hastanelere ilaç ve tıbbi malzemelerin sevkiyatlarını da yapan Kızılay'ın, 2 bin 806 sağlık personeliyle hizmet verdiği 8 hastane, 40 sağlık merkezi ve 4 mobil klinikte tedavi hizmetlerine ulaşamayanlara destek olduğu ifade edilen açıklamada, yaklaşık 350 bin kişiye sağlık hizmeti verildiği bildirildi.

– Kızılay Kart ile yüzler gülüyor

Türkiye'de geçici koruma altında yaşayan ve muhtaç olduğu belirlenen yabancıların, Avrupa Birliği fonlarının IFRC (Kızılay Dernekleri Federasyonu) ortaklığında Kızılay Kart'a aktarılması yoluyla desteklendiği belirtildi.

Kızılay Kart sayesinde insan onurunun korunduğu, yardımı alanın ya kirasını yatırdığı ya da ihtiyacına göre alışverişini yaptığı aktarılan açıklamada, "Proje kapsamında şu ana kadar 1,8 milyon kişiye Kızılay Kartları teslim edildi. Mülteci çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için hayata geçirilen Şartlı Eğitim Yardımı projesiyle de yaklaşık 630 bin çocuğa destek olundu. Ayrıca Kızılay Kart bünyesinde meslek edindirme destekleri, Türkçe dil eğitimleri gibi projeler de yer alıyor." ifadelerine yer verildi.

Savaş psikolojisini üzerlerinden atabilmeleri ve yerleşik hayat yaşamaları için briket evler projesini başlatan Türkiye'nin, İdlib bölgesinde ailelere teslimatları yapmaya başladığı belirtilen açıklamada, 1228 adet briket evin ilk etapta 748 tanesinin tamamlandığı, kalan 480 adet briket evin ise en kısa sürede tamamlanarak savaş mağduru ailelere sıcak yuva olacağı kaydedildi.

– Uyumun adresi Kızılay Toplum Merkezleri

Şehirlerdeki mültecilere destek olmak için IFRC işbirliği ile Toplum Merkezleri Projesinin hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Şanlıurfa, İstanbul (Anadolu-Avrupa), Konya, Ankara, Kilis, Bursa, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Kocaeli ve Mardin'de olmak üzere 16 toplum merkezi bulunuyor. Türkçe dil kurslarından, atölye çalışmalarına, çocuklarını güvenle emanet edecekleri çocuk dostu alanlardan, mesleki gelişim kurslarına, hukuki danışmanlık hizmetlerinden, psikososyal destek hizmetlerine kadar neye ihtiyaç duyuluyorsa, Kızılay Toplum Merkezleri buna yönelik bir çözüm üretiyor. Bölge halkının da yararlandığı bu merkezlerle 1,7 milyon kişiye ulaşıldı."

Çocukların yaşadığı travmaları atlatabilmelerini sağlamak, uyum sorunlarını en aza indirmek ve kişisel gelişimlerine destek olmak amaçlarıyla Çocuk ve Genç Dostu Alanlar'ın kurulduğu belirtilen açıklamada, "Çocukların güvenli, kapsayıcı, eğitici ve eğlendirici faaliyetlerde yer alabildiği bu alanlarda çeşitli modellerde eğitime destek, gönüllülük ve psikososyal destek çalışmaları yürütülüyor. Bugün Çocuk Programları faaliyetleri 16 il 33 faaliyet noktasında yürütülürken, 2013'ten bu yana 640 binin üzerinde çocuğa da eğitim verildi. Ayrıca bu kapsamda 4 bini aşkın gönüllü yetiştiren Kızılay, çocuklar için 2,3 milyonu aşkın etkinlik düzenledi." denildi.

Kızılay'ın, asli görevlerinden biri olan "Aile Bağlarının Yeniden Tesisi" faaliyeti kapsamında diğer Ulusal Dernekler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla göçmenlerden, sığınmacılardan ve mültecilerden iletilen kayıp araştırma, aile birleştirme ve aile mesajı iletimi takibini de yaptığı belirtilen açıklamada, 6 bini aşkın ailenin ise talepleriyle hizmet sürecine dahil edildiği, binlerce iyi haber iletilirken, sadece 2019 yılında 48 ailenin fiziki olarak ailelerine kavuşturulduğu kaydedildi.