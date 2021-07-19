Türk komşuları için ölümüne selin içine daldı

Aşırı yağışlarla sel gelmeye başladığı sırada evinini kapısını sağlamlaştırmaya çalışan Esinenmann oğlunun, “Baba biri sele kapıldı” diye bağırdığını duyunca, koşup sele atladı.

Bu sırada, sele kapılan Ayşe Karaaslan’ı kurtarmaya çalışan eşi Salih de, onunla birlikte sürükleniyordu. Onların yanına varınca düşe kalka Türk çifte tutunan ve hatta bir ara birlikte sürüklenen Alexander Eisenmann, selin ortasından son anda kenara çekmeyi başardı.

Eisenmann, “Oğlum bağırınca hiç düşünmeden atladım. Kim olduklarını bilmiyordum. Komşularımız olduğunu sonradan fark ettim” diye konuştu.

5 DAKİKADA YÜKSELDİ, SEL GELDİ

Türk çift, kurtarıcılarına teşekkür ederken, suyun 5 dakika içinde yükseldiğini, ardından sel geldiğini ve tutunamadıklarını söyledi.

Karaaslan çifte sel felaketi nedeniyle ayrıca zarar gördüklerini ve 100 bin Euro’luk bir zararları olduğunu anlattı.,

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