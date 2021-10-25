Türk lirası dolar karşısında bir ayda yüzde 11 değer kaybetti, vatandaş ne diyor?





Türk lirasının dolar kuru karşısında tarihi değer kaybı sürüyor. Ancak maaşını dolarla almayan vatandaş gıdadan, giyime, akaryakıta kadar bir çok kalemde doların yükselmesinin ardından gelen zamlarla yangını cebinde hissediyor. Emekliler eriyen maaşları karşısında, esnaf aldığı ürünlere gelen zamlardan yakınırken öğrenciler ve gençler için ise yurt dışında eğitim almak hayal oldu. SÖZCÜ'ye konuşan vatandaşlar Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesiyle cebindeki durumu anlattı. Fatma Vurgun

Kamera: Sinan Tunç