Türk lirası için zor bir kış olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürekli faiz indirimi isteyeceğini belirten Yeşilada “Merkez Bankası ya döviz kurlarına müdahale edecek ya da teslim olup çok katı bir sıkılaştırmaya gidecek” dedi.

Merkez Bankası’nın (TCMB) faizde 100 baz puan indirim kararı aldığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında görüşlerini aktaran ekonomist Atilla Yeşilada Türk Lirası için zor bir kış olacağını ifade etti. Bu şekilde giderse döviz kurlarını tutmak için TCMB’nin doğrudan veya kamu bankaları yordamıyla dövize sürekli müdahale edeceğini ve müdahalelerin en fazla 6 ay sürdürülebileceğini öngören Yeşilada, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yol haritasına bağlı dolar ve ABD tahvillerinin vereceği tepkinin de önemli olduğunu belitti. Yeşilada, “Orta Vadeli Program’dan (OVP) yola çıkarak söylüyorum; dolar kuru 9 lirayı en fazla 9.25 lirayı geçerse çok sert müdahale gelecek” yorumunu yaptı.

ÇOK ZORLUK ÇEKECEĞİZ

İntegral Forex TV’de Dr. Artunç Kocabalkan’ın konuğu olan Yeşilada, “Erdoğan yüksek faiz istemiyor, piyasalar isyan edip Türkiye’yi döviz krizine götürmedikçe faiz indirimleri devam eder. Çünkü ortada ekonomik bir mantık yok. Eğer erken seçim amacı gütmüyorsa iki ay içinde TCMB’nin 200-300 puan faiz artırımına gittiğini görürüz çünkü başka türlü dövizi tutamazsınız” dedi. Erken seçim olsun ya da olmasın Erdoğan’ın sürekli faiz indirimi isteyeceğini ifade eden Yeşilada “Ya Merkez Bankası kamu bankaları aracılığı ile döviz kurlarına müdahale edecek ya da teslim olup çok katı bir sıkılaştırmaya gidecek” diye konuştu. “Bu kış hayatta kalmakta ve geçinmekte çok zorluk çekeceğiz” diyen Yeşilada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halkın içine düştüğü salgın, yoksulluk ve umutsuzluk girdabını bir türlü anlamadığını ifade etti.

Hepsi çiftçinin üzerine yükleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kira ve gıda zulmüne son vereceğiz” ifadelerini hatırlatan Atilla Yeşilada, “Yine süpermarket, perakendeci, manav dövmeye başladık. Sorunlar ordan kaynaklanmıyor. Tarımda girdi fiyatı artışları yıllık % 30’a vardı. Siz niye süpermarket dövüyorsunuz?” ifadelerini kullandı. Yeşilada, “Baskın yapıp ceza veriyorsunuz perakendeci fiyatları indiriyor sonra tedarikçisine, sen de bana indirip yap diyor. Tedarikçi toptancıya aynı şeyleri söylüyor. Sonra hepsi birden çiftçimizin üzerine yükleniyorlar. Çiftçi tarlada 2 lira – 2.5 liraya satacağı malı 2 liraya bile satamıyor. Sonunda ne oluyor vatandaş köylü çiftçiliği bırakıyor.”

Türkiye artık açlık sınırında

Gıda enflasyonunun kışın daha kötüye gideceğini söyleyerek gıdanın tüketim sepetinde % 25 civarında payı olduğuna değinen Yeşilada, “Gelir düştükçe bütçeden gıdaya giden pay artıyor. Türkiye artık açlık sınırında” dedi. Gelecek sene de gıda darlığı yaşanacağını öngören Yeşilada dünyada doğalgaz piyasasındaki yükselişin faturalara zam olarak yansıyacağını söyledi. Yeşilada, “Bahar ayları gelmeden doğalgaz ve elektrik faturalarında yüzde 15-20 oranında artış göreceğiz” dedi.