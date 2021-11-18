‘Türk Lirası’nı spekülatörlerin oyuncağı yaptılar’

Döviz kurlarındaki oynaklık konusunda açıklamalarda bulunan ekonomist Mahfi Eğilmez, “Oynak kur, oynak tansiyona benzer” dedi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk Lirasını spekülatörlerin oyuncağı yaptılar” ifadeleriyle döviz kurundaki dalgalanmaya tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) faiz kararına dakikalar kala gece saatlerinde 10,98’le tarihi rekorunu kıran dolar/TL kurunun faiz kararından hemen önce geri çekilmesi, çeşitli soru işaretlerini gündeme getirdi.

PPK kararı öncesi kur 10,48 seviyelerine kadar geriledi. Uzmanlar toplantıdan faiz indirimi yönünde karar bekliyordu. Merkez Bankası’nın politika faizini beklentilere paralel olarak indirmesinin ardından kur tekrar 10,97 seviyelerine yükseldi.

YARIM SAAT İÇİNDE BÜYÜK İŞLEM ARALIĞI

Yarım saat içerisinde yaklaşık 50 kuruşluk işlem aralığının görülmesi de tepkilere neden oldu.

Merkez Bankası kararı öncesi indirim beklentileri ile dalgalanan kur, karara dakikalar kala geri çekildi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla durumu eleştirerek, “Türk Lirasını spekülatörlerin oyuncağı yaptılar” dedi.

“BİRİLERİ İKİ SAAT İÇİNDE DEVEYİ HAMUDUYLA GÖTÜRDÜ”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dolar kurunun iki saat içerisindeki dalgalanma grafiğini paylaşarak, “Dolar kurundaki şu hareket sadece iki saat içinde oldu. 10,80’lerden, 10,40’lara ve faiz kararının ardından 10,90’lara. Birileri iki saat içinde deveyi hamuduyla götürdü” dedi.

Öztrak, kararın gecikmeli paylaşılması ile ilgili de, “Faiz kararının 5 dakika gecikmeli açıklanması ise o apayrı bir skandal. Türk Lirası tarihimizin hiç bir döneminde bu kadar sahipsiz ve savunmasız olmadı” paylaşımında bulundu.

‘OYNAK KUR, OYNAK TANSİYONA BENZER’

Kurun düştüğünü hatırlatan Öztrak, “Tam da TCMB PPK öncesi, bu doldur boşaltı kimler yapıyor? Kimler malı götürüyor?” sorularını yöneltti.

Kurdaki oynaklıkla ilgili Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan ekonomist Mahfi Eğilmez de, “Kurun sabah 10,61’den 10,95’e çıkması ne kadar zararlıysa öğleden sonra 10,95’den 10,55’e düşmesi de o kadar zararlı. Oynak kur oynak tansiyona benzer. Belirsizlikleri kaldırıp kur oynaklığını gidermek tansiyonu stabil hale getirmek kadar önemlidir” dedi.

Eğilmez, MB’nin kararını açıklamasına dakikalar kala beklentilerin 200 baz puan indirimle 200 baz puan artırım arasında değişen bir belirsizlik genişliği içinde salındığı bir ekonomiyi toparlamanın zor olduğunu belirtti.

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